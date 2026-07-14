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Trung Đông

Mỹ phát động đợt không kích mới nhằm vào Iran

Thông báo của CENTCOM nêu rõ vào chiều 13/7 (giờ miền Đông nước Mỹ), CENTCOM đã bắt đầu "phát động đêm không kích thứ ba liên tiếp nhắm vào Iran, theo chỉ thị của Tổng tư lệnh."

Huy Lê
Khói bốc lên sau các vụ không kích của lực lượng Mỹ-Israel nhằm vào các mục tiêu ở Tehran, Iran. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)
Khói bốc lên sau các vụ không kích của lực lượng Mỹ-Israel nhằm vào các mục tiêu ở Tehran, Iran. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo các lực lượng nước này đã phát động một đợt không kích mới nhằm vào Iran.

Thông báo của CENTCOM nêu rõ vào chiều 13/7 (giờ miền Đông nước Mỹ), CENTCOM đã bắt đầu "phát động đêm không kích thứ ba liên tiếp nhắm vào Iran, theo chỉ thị của Tổng tư lệnh."

Hãng tin CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết mục tiêu của Washington là các khí tài quân sự của Iran, trong đó có các hệ thống giám sát bờ biển cùng các cơ sở máy bay không người lái và tên lửa.

Cùng ngày, phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá vẫn có thể có thỏa thuận với Tehran nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông.

Tuyên bố được đưa ra bất chấp việc ông Trump vừa phát động các cuộc không kích mới vào Iran và tái áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Cộng hòa Hồi giáo này.

Trước đó, CENTCOM thông báo sẽ nối lại biện pháp phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran từ ngày 14/7 theo chỉ thị của Tổng thống Trump.

Theo đó, lực lượng Mỹ sẽ kiểm soát các tàu thuyền di chuyển đến hoặc rời các cảng và khu vực duyên hải của Iran, đồng thời tiếp tục bảo đảm quyền tự do hàng hải đối với những phương tiện không vi phạm lệnh phong tỏa./.

(TTXVN/Vietnam+)
#xung đột Trung Đông #không kích Iran Mỹ
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