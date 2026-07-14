Lâm Đồng khẩn trương khắc phục sự cố tràn axit sau vụ lật xe bồn chở hóa chất

Ngày 14/7, Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng, cho biết Ủy ban Nhân dân xã vừa phối hợp với các ngành chức năng liên quan kiểm tra, xử lý sự cố tràn axít ra môi trường sau tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa phận xã).

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 5, ngày 13/7/2026 tại Km1875+200 (điểm Cầu 20) đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận thôn 3, xã Trường Xuân xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ôtô tải xitéc (xe bồn) chở hóa chất, dẫn đến sự cố phát tán hóa chất ra môi trường.

Vào thời điểm trên, xe ôtô tải xitéc mang biển kiểm soát 51D-991.03, chở hóa chất Axit clohydric (HCl) nồng độ 20%, do ông Phan Đình Phi (32 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng) điều khiển lưu thông theo hướng từ tỉnh Đồng Nai đi tỉnh Đắk Lắk.

Khi đến km 1875+200 đường Hồ Chí Minh, phương tiện bị mất lái, lao sang phần đường ngược chiều va vào thành cầu rồi lật nghiêng. Phần đầu xe nằm trên thành cầu, bồn xitéc rơi xuống suối.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe chở khoảng 5m3 hóa chất HCl 20%. Sau tai nạn, bồn xitéc bị bung nắp, toàn bộ hóa chất thoát ra ngoài môi trường đất, một phần chảy xuống dòng suối và bốc khói khi tiếp xúc với môi trường đất và nước.

Ngành chức năng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến 7 giờ ngày 14/7, hiện trường đã được xử lý, không còn hiện tượng phát tán hóa chất ra môi trường. Tại hiện trường khu vực xe bị lật, hóa chất gây cháy xém các bụi cỏ và bốc mùi hôi.

Qua khảo sát dọc suối về phía hạ nguồn, Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân chưa ghi nhận thiệt hại về người, gia súc, gia cầm, thủy sản hoặc khu dân cư.

Hiện, mức độ ảnh hưởng đang được cơ quan chuyên môn của xã tiếp tục theo dõi, đánh giá.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân khuyến cáo các hộ dân sinh sống dọc tuyến suối tuyệt đối không sử dụng trực tiếp nguồn nước từ dòng suối cho đến khi có thông báo mới của cơ quan chức năng.

Đồng thời, nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường về chất lượng nguồn nước hoặc xảy ra thiệt hại đối với thủy sản, vật nuôi và cây trồng liên quan đến nguồn nước, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương để được kiểm tra, xử lý kịp thời.

Cũng theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân, địa phương chưa có thiết bị kiểm tra, đo lường mức độ ảnh hưởng của hóa chất từ sự cố tràn axít nêu trên đối với môi trường.

Do đó, Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xem xét chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh hỗ trợ địa phương thực hiện công tác kiểm tra, đo lường mức độ ảnh hưởng của hóa chất vào môi trường để có bước xử lý tiếp theo./.

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