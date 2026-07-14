Nhà máy Wood Pallets vận hành lại sau khắc phục ô nhiễm theo phản ánh của TTXVN

Ngày 14/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Võ Quốc Nam cho biết Ủy ban Nhân dân xã đã thông báo cho phép Nhà máy Wood Pallets của Công ty cổ phần Năng lượng sáng tạo Á Châu được vận hành thử nghiệm trở lại sau khi doanh nghiệp chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và hoàn thành các biện pháp khắc phục những tồn tại của hệ thống xử lý chất thải, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Năng lượng sáng tạo Á Châu, sau khi tạm dừng hoạt động đơn vị đã tập trung làm rõ nguyên nhân phát sinh ô nhiễm và thực hiện ngay các biện pháp khắc phục.

Cụ thể, công ty đã chuyển sang sử dụng dăm gỗ sau sấy (độ ẩm 10%) làm nhiên liệu đốt. Trước đó, trong quá trình đốt lò đơn vị đã sử dụng nhiên liệu dăm gỗ đốt không đồng đều, độ ẩm cao dẫn đến lượng hơi nước bốc lên qua ống xả ra môi trường rất lớn.

Để khắc phục tình trạng nhiệt độ vùng đốt chưa đạt yêu cầu và lượng gió cấp vào lò chưa tối ưu, nguyên nhân làm phát sinh khí Cacbon monoxit (CO), doanh nghiệp đã lắp đặt thêm quạt cấp oxy cho thân lò, điều chỉnh quy trình vận hành nhằm bảo đảm nhiên liệu cháy hoàn toàn.

Bên cạnh đó, công ty cũng lắp thêm bể hấp thụ, tăng diện tích chứa để dập bụi và giảm lượng hơi nước bay hơi lên ống khói ra môi trường. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng nối dài chiều cao ống khói tại nhà máy thêm 3m để đưa nguồn hơi nước phát tán lên cao.

Phó Giám đốc Công ty cổ phần Năng lượng sáng tạo Á Châu Nguyễn Nhật Tiến cho biết, công ty đã chủ động thuê đơn vị có chức năng lấy mẫu, phân tích thông số Cacbon monoxit (CO) tại các dòng khí thải số 11, 12 và 13 nhằm đánh giá hiệu quả sau khi điều chỉnh hệ thống đốt.

Theo Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu số 663.2026/KTN-KHKTNT ngày 08/6/2026, thông số Cacbon monoxit (CO) đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B, Kp = 0,8; Kv = 1).

Công ty Cổ phần năng lượng sáng tạo Á Châu đã chuyển sang sử dụng dăm gỗ sau sấy (độ ẩm 10%) làm nhiên liệu đốt nhằm giảm lượng hơi nước và bụi ra môi trường, trước đó công ty sử dụng nhiên liệu có độ ẩm cao. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Trung cho hay mới đây Đoàn kiểm tra của Sở đã kiểm tra công tác khắc phục ô nhiễm tại Nhà máy Wood Pallets, tiến hành lấy mẫu khí thải tại hệ thống xử lý của nhà máy để phân tích các chỉ tiêu bụi tổng, SO₂, NOx và CO. Kết quả mẫu thử nghiệm ngày 1/7/2026 cho thấy, tất cả thông số đều đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Công ty cổ phần Năng lượng Sáng tạo Á Châu tiếp tục vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải, bảo đảm các thông số môi trường luôn đạt quy chuẩn kỹ thuật trong suốt quá trình hoạt động.

Ủy ban nhân dân xã Bình Sơn căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1465/QĐ-XPHC ngày 30/5/2026, kết quả kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Môi trường và các quy định của pháp luật hiện hành để xử lý, giải quyết theo thẩm quyền đối với việc Công ty cổ phần Năng lượng Sáng tạo Á Châu đã hoàn thành khắc phục hậu quả vi phạm.

Trước đó, ngày 8/5, Phóng viên TTXVN tại Quảng Ngãi có bài viết: Quảng Ngãi: Khói bụi từ Nhà máy viên nén sinh khối “bủa vây” khu dân cư. Phản ánh Nhà máy (Wood Pallets) của Công ty Cổ phần năng lượng sáng tạo Á Châu phát thải khói, bụi, tiếng ồn “bủa vây” khu dân cư thôn Trung An.

Các cột khói, bụi từ Nhà máy sản xuất viên nén sinh khối (Wood Pallets) phát thải ra môi trường khi duy trì ở công suất cao. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc môi trường (EMC) lấy mẫu khí thải tại nhà máy. Kết quả, mẫu quan trắc tại ống khói của nhà máy chỉ số khí CO (Carbon oxit) vượt quy chuẩn 1,43 lần.

Ủy ban nhân dân xã Bình Sơn cũng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1465 QĐ-XPHC với số tiền 50 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Năng lượng sáng tạo Á Châu.

Nhà máy Wood Pallets được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cấp Giấy phép môi trường ngày 5/12/2025 và đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, với công suất thiết kế 183.600 tấn viên nén mỗi năm./.

Kết quả quan trắc nhà máy Wood Pallets - chỉ số CO vượt quy chuẩn 1,43 lần Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi, thông số CO phát sinh chủ yếu từ quá trình đốt, sấy nguyên liệu gỗ trong điều kiện cháy chưa hoàn toàn.

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