Sập nhà gây thương vong lớn do mưa lũ tại Pakistan

Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 14 người bị thương sau khi một ngôi nhà đổ sập trong trận mưa lớn xảy ra tối 13/7 tại khu vực Malgin, huyện Kohat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan.

Theo lực lượng cứu hộ, 23 người đã bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau khi căn nhà bất ngờ sập do mưa xối xả. Lực lượng cứu hộ từ Kohat và huyện Karak lân cận đã nhanh chóng triển khai tìm kiếm, đưa toàn bộ nạn nhân ra ngoài.

Những người may mắn sống sót được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, trong khi đã có 6 phụ nữ và 3 trẻ em thiệt mạng.

Giới chức lo ngại số người chết có thể còn tăng do nhiều nạn nhân bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh mưa lớn tiếp tục gây lũ quét, phá hủy cơ sở hạ tầng và làm gián đoạn đời sống tại nhiều khu vực của Pakistan.

Trước đó cùng ngày, Cơ quan Quản lý thảm họa tỉnh Khyber Pakhtunkhwa (PDMA) cũng cảnh báo khả năng phải xả thêm nước từ các hồ chứa trong 2 ngày tới do lượng nước đổ về tăng mạnh.

Trong khi đó, Triều Tiên đã đặt các cơ quan chức năng trong tình trạng "cảnh giác tối đa" khi bão Bavi tiến gần bán đảo Triều Tiên.

Theo báo Rodong Sinmun, bão Bavi được dự báo sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trước khi đi qua khu vực miền Trung nước này từ ngày 14-15/7.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un yêu cầu toàn bộ các cơ quan, đơn vị và người lao động triển khai mọi biện pháp cần thiết nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Cơ quan khí tượng Triều Tiên dự báo nhiều khu vực miền Bắc và miền Trung có lượng mưa từ 80-120 mm trong ngày 14/7, với cường độ mưa lên tới 30-60 mm/giờ.

Một số địa phương miền Nam có thể ghi nhận lượng mưa 150-200 mm, kèm gió mạnh 10-15 m/giây dọc bờ biển phía Tây và tại nhiều khu vực nội địa.

Tại Hàn Quốc, cơ quan khí tượng cũng dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài từ ngày 14-15/7, đặc biệt tại khu vực miền Trung và tỉnh Jeolla ở miền Nam, sau khi nhiều địa phương vừa trải qua đợt mưa lớn khiến hàng trăm người phải sơ tán.

Các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Sự quay trở lại của hiện tượng El Nino trong năm nay cũng được cho là làm tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa lớn tại nhiều khu vực ở châu Á./.

Trung Quốc: Thẩm Dương nâng mức ứng phó lũ khẩn cấp lên mức cao nhất do bão Bavi Tại Thẩm Dương, mưa lớn đã gây ngập úng trên nhiều tuyến đường ở các quận nội thành. Một số lối vào ga tàu điện ngầm đã tạm thời đóng cửa vì lý do an toàn.