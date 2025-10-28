Xã hội

Giao thông

Hưng Yên: Xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ sau khi mắc kẹt vào barie

Vụ việc xảy ra tối 28/10 khi một xe bồn chở khí hóa lỏng va vào barie giới hạn chiều cao gần ga Lạc Đạo, gây hỏa hoạn nghiêm trọng; lái xe bị thương, phương tiện hư hỏng nặng.

Quang Nhiều
Chiếc xe bồn bị lửa thiêu rụi hoàn toàn sau vụ nổ. (Ảnh: Báo Công an nhân dân)
Chiếc xe bồn bị lửa thiêu rụi hoàn toàn sau vụ nổ. (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Đến 21 giờ 30 phút ngày 28/10, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã kịp thời dập tắt vụ hỏa họa xảy ra do xe bồn chở khí hóa lỏng bị nổ do va vào barie giới hạn chiều cao tại khu vực tiếp giáp giữa ga Lạc Đạo với cổng Khu công nghiệp phố Nối A (thuộc xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên).

Theo đó, khoảng 20 giờ cùng ngày, một xe bồn chở khí hóa lỏng khi đến khu vực tiếp giáp giữa ga Lạc Đạo với cổng Khu công nghiệp phố Nối A do tài xế thiếu quan sát nên phần thân bồn chứa nhiên liệu của xe bị mắc kẹt vào barie giới hạn chiều cao chắn ngang đường.

Sau đó, xe bồn phát nổ, mặt đất xung quanh rung chuyển. Khí hóa lỏng và khói bụi bắn văng xa vài chục mét, bén lửa bốc cháy. Nhiều người đi đường hoảng sợ, một số người đi xe máy bị giật mình ngã ra đường.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy tỉnh Hưng Yên nhanh chóng điều nhiều xe cứu hỏa cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường khống chế đám cháy. Khu vực hỏa hoạn được cơ quan chức năng phong tỏa, cấm người dân và công nhân tiếp cận vì nguy cơ phát nổ lan rộng.

Vụ việc khiến xe bồn bốc cháy, hư hỏng nặng; lái xe được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cháy xe #xe bồn khí hóa lỏng #Hưng Yên #cháy nổ #cứu hỏa #tai nạn giao thông #vụ cháy Hưng Yên
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục