Hưng Yên: Xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ sau khi mắc kẹt vào barie

Đến 21 giờ 30 phút ngày 28/10, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã kịp thời dập tắt vụ hỏa họa xảy ra do xe bồn chở khí hóa lỏng bị nổ do va vào barie giới hạn chiều cao tại khu vực tiếp giáp giữa ga Lạc Đạo với cổng Khu công nghiệp phố Nối A (thuộc xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên).

Theo đó, khoảng 20 giờ cùng ngày, một xe bồn chở khí hóa lỏng khi đến khu vực tiếp giáp giữa ga Lạc Đạo với cổng Khu công nghiệp phố Nối A do tài xế thiếu quan sát nên phần thân bồn chứa nhiên liệu của xe bị mắc kẹt vào barie giới hạn chiều cao chắn ngang đường.

Sau đó, xe bồn phát nổ, mặt đất xung quanh rung chuyển. Khí hóa lỏng và khói bụi bắn văng xa vài chục mét, bén lửa bốc cháy. Nhiều người đi đường hoảng sợ, một số người đi xe máy bị giật mình ngã ra đường.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy tỉnh Hưng Yên nhanh chóng điều nhiều xe cứu hỏa cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường khống chế đám cháy. Khu vực hỏa hoạn được cơ quan chức năng phong tỏa, cấm người dân và công nhân tiếp cận vì nguy cơ phát nổ lan rộng.

Vụ việc khiến xe bồn bốc cháy, hư hỏng nặng; lái xe được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Đà Nẵng: Xe tải bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi Vụ xe tải bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi không gây thiệt hại về người nhưng khiến xe tải cháy trơ khung; toàn bộ hàng hóa trên xe bị thiêu rụi.