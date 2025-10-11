Xã hội

Đà Nẵng: Lửa bao trùm hai xe bồn chở xăng dầu và một thùng container

Vụ cháy bùng phát vào khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày tại bãi xe phía sau cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 9 trên đường Lê Văn Hiến. Đến thời điểm hiện tại, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế.

Quốc Dũng
Tại hiện trường, xe bồn chở xăng dầu đang bốc cháy nghi ngút. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Chiều 11/10, một vụ cháy lớn đã xảy ra gần trạm xăng dầu trên đường Lê Văn Hiến (phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng).

Hiện lực lượng phòng cháy, chữa cháy thành phố Đà Nẵng đã khống chế được ngọn lửa.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy bùng phát vào khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày tại bãi xe phía sau cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 9 trên đường Lê Văn Hiến.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Đà Nẵng) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Tại hiện trường, ngọn lửa bao trùm hai xe bồn chở xăng dầu và một thùng container chứa các phuy dầu, khói lửa bốc cao nghi ngút.

Lực lượng chức năng đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ và nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường và sử dụng bột chữa cháy để dập lửa.

Đến thời điểm hiện tại, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực dập lửa hoàn toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#trạm xăng dầu #hỏa hoạn TP. Đà Nẵng
