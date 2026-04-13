Đắk Lắk: Sớm hoàn thành các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất

Liên quan đến phản ánh của TTXVN về vụ việc hàng trăm ha đất lúa tại xã Tuy An Đông (tỉnh Đắk Lắk) bị bỏ hoang trong vụ Đông Xuân 2025 - 2026 do nhiễm mặn, cơ quan chức năng của tỉnh cho biết, hiện các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ sửa chữa công trình đê ngăn mặn và công trình thủy lợi bị hư hỏng trong đợt mưa lũ cuối năm 2025 nhằm phục vụ sản xuất cho người dân trong mùa vụ sắp tới.

Theo ông Đặng Khoa Đãm, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, đê ngăn mặn Ngự Hàm Thủy (xã Tuy An Đông) hiện đã được khắc phục tạm thời, đáp ứng điều kiện ngăn chặn tác động của nước biển.

Công trình này có chiều dài 670m, thân đê đắp đất, hai bên gia cố bằng tấm lát bê tông; tổng chi phí xây dựng 25 tỷ đồng. Khối lượng công trình hiện đạt khoảng 45%, dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 8/2026.

Từ khi đê ngăn mặn Ngự Hàm Thủy được khắc phục tạm thời, nước mặn không còn tràn vào ruộng của người dân. Tuy nhiên, tình trạng xâm nhập mặn trước đó quá nặng nên trong vụ Đông Xuân 2025 - 2026, người dân tại xã Tuy An Đông không thể sản xuất lúa được với diện tích gần 140 ha.

Trong khi đó, đập Tam Giang (chắn ngang sông Cái thuộc khu vực giáp ranh xã Tuy An Đông và xã Tuy An Bắc) cũng bị hư hỏng nặng do mưa lũ gây ra khiến cho việc dùng nước rửa mặn đồng ruộng của người dân gặp khó khăn.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk cho biết, công trình đập Tam Giang cũng đã được khắc phục bước đầu.

Hiện các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa công trình này trước mùa mưa năm nay, kịp thời phục vụ nước tưới sản xuất nông nghiệp cho người dân. Theo thiết kế, đây là đập tràn tự do kết hợp cửa xả sâu. Kết cấu đập bằng bê tông cốt thép, tổng chiều dài đập (gồm cả hai vai đập) là 254 m.

Tại xã Ô Loan (tỉnh Đắk Lắk), tình trạng ruộng đất nhiễm mặn không thể sản xuất được khó khăn hơn; trong đó có khoảng 80 ha ruộng của người dân không thể sản xuất được trong vụ Đông Xuân 2025 - 2026 và có nguy cơ tiếp tục bỏ hoang trong vụ Hè Thu năm nay.

Lãnh đạo xã Ô Loan cho biết, toàn bộ diện tích ruộng bỏ hoang phụ thuộc vào nguồn nước từ đập Tam Giang. Tuy nhiên, do nằm xa nguồn nên việc dẫn nước ngọt về rửa mặn không khả thi. Về lâu dài, địa phương kiến nghị tỉnh đầu tư xây dựng đập ngăn mặn để chấm dứt tình trạng này, giúp người dân ổn định sản xuất.

Trước đó, TTXVN đã phản ánh, tại nhiều cánh đồng lúa thuộc xã Tuy An Đông, ruộng của người dân bị bỏ hoang trong vụ Đông Xuân năm nay. Không trồng được lúa, cỏ cây mọc um tùm trên các thửa ruộng. Đất ruộng trở nên khô cằn, nứt nẻ.

Một số thửa ở khu vực thấp vẫn đang trong tình trạng ngập nước mặn do thủy triều dâng lên. Bên cạnh việc nhiễm mặn, nhiều khu vực ruộng lúa của người dân tại đây còn bị đất cát bồi đắp trong đợt mưa lũ cuối năm 2025 chưa thể cải tạo lại được.

Vụ Đông Xuân sản xuất không được, vụ Hè Thu sắp tới còn nhiều nỗi lo hơn khi tình trạng nắng nóng, hạn hán, nhiễm mặn tiếp tục có nguy cơ kéo dài, diễn biến phức tạp./.

