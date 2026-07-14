Từ 15-16/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa nắng nóng, có nơi trên 36 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh và Hải Phòng) có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%, thời gian nắng nóng từ 12-15 giờ.

Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng cục bộ trên 35 độ C.

Ngày 16/7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%, thời gian nắng nóng từ 12-15 giờ.

Từ ngày 17/7, nắng nóng ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa dịu dần.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h, nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp. Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức.

Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước/ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải, nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng.

Người dân làm việc trong môi trường thoáng mát để phòng chống say nắng, say nóng. Nếu sử dụng quạt, không nên để quạt thổi trực tiếp vào người trong thời gian dài để tránh bị cảm lạnh.

Cùng với đó, người dân cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nhiều rau xanh và hoa quả để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mãn tính, người có bệnh lý nền như huyết áp, tim mạch.

Ngày 14/7, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như các trạm: Bắc Mê (Tuyên Quang) 37,6 độ C, Bảo Lạc (Cao Bằng) 36,4 độ C, Láng (Hà Nội) 36,3 độ C…; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 55-65%./.

Thời tiết ngày 14/7: Bắc Bộ nắng nóng, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa to Theo dự báo, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm, trong khi đó Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng.

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