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Khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng cá độ bóng đá qua mạng mùa World Cup 2026

Ngô Tá Thành đã có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho Cao Hoàng Quý, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Văn An dưới hình thức cá cược bóng đá ăn, thua bằng tiền với tổng số tiền ghi nhận là trên 22 tỷ đồng.

Nguyên Lý
Công an thành phố Huế khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng có hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc,” dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. (Ảnh: TTXVN phát)
Công an thành phố Huế khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng có hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc,” dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng có hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc,” dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Ngô Tá Thành (sinh năm 1986), Cao Hoàng Quý (sinh năm 1982), Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1991), cùng trú tại phường Thanh Thủy và Nguyễn Văn An (sinh năm 1985) trú tại phường Hương Thủy.

Theo điều tra ban đầu, trong giai đoạn diễn ra World Cup 2026, từ ngày 4/6 đến ngày 7/7, đối tượng Ngô Tá Thành đã có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho Cao Hoàng Quý, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Văn An dưới hình thức cá cược bóng đá ăn, thua bằng tiền với tổng số tiền đánh bạc ghi nhận ban đầu là trên 22 tỷ đồng.

Hành vi này của các đối tượng: Ngô Tá Thành, Cao Hoàng Quý, Nguyễn Văn Quý và Nguyễn Văn An có dấu hiệu của tội phạm “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc,” quy định tại Khoản 2, Điều 321, Bộ luật Hình sự./.

(TTXVN/Vietnam+)
#cá độ bóng đá #World Cup 2026 TP. Huế
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