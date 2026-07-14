Toàn cảnh World Cup: Pháp và Tây Ban Nha sẵn sàng cho màn "long tranh hổ đấu"

Quà sinh nhật đẹp nhất của Lamine Yamal là Tây Ban Nha giành quyền vào trận chung kết World Cup năm nay. Tuy nhiên, Pháp thực sự là một thách thức quá lớn đối với đội bóng xứ sở bò tót.

Trước khi trận bán kết này diễn ra, thần đồng Lamine Yamal đã chào đón sinh nhật tuổi 19 và tiền đạo này cũng phát biểu trong buổi họp báo rằng, món quà sinh nhất lớn nhất của anh chính là Tây Ban Nha sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết.

Trong khi đó, theo báo chí Pháp, không có bất cứ trường hợp đáng lo nào liên quan đến chấn thương của các cầu thủ. Tuy vậy, huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn sẽ phải quan tâm đến siêu sao Kylian Mbappe, người được thay ra ở hiệp 2 trận đấu với Maroc vì một vết trầy xước ở mắt cá.

Ở hàng tiền vệ, Tchouameni đã bình phục sau chấn thương và có thể trở lại đá chính, và anh được cho là sẽ lấy suất của Manu Kone, cầu thủ đang có dấu hiệu mệt mỏi./.