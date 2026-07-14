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Sự vắng mặt của ông Mojtaba Khamenei và những diễn biến mới trong nội bộ Iran?

Việc Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei tiếp tục vắng mặt sau quốc tang của ông Ali Khamenei làm dấy lên nhiều đồn đoán về an ninh, tính chính danh và cục diện quyền lực mới tại Iran.

Dương Linh
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Sau quốc tang của cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, việc ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng tiếp tục thu hút sự chú ý. Giới quan sát cho rằng sự vắng mặt này không chỉ liên quan đến các yếu tố an ninh, mà còn phản ánh quá trình tái định hình quyền lực trong hệ thống chính trị Iran sau xung đột với Mỹ và Israel. Trong bối cảnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) gia tăng ảnh hưởng, tân lãnh tụ được dự báo sẽ đối mặt nhiều thách thức trong việc củng cố tính chính danh và vai trò lãnh đạo./.

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