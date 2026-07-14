Chiến dịch 500 ngày đêm: Quyết liệt tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị Quảng Ngãi đẩy mạnh Chiến dịch 500 ngày đêm, rà soát thông tin, lập bản đồ, lấy mẫu ADN và khẩn trương xác định vị trí quy tập hài cốt liệt sĩ.

Chiều 13/7, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ kiểm tra thực địa khu vực mộ liệt sĩ tập thể trên đường Trường Chinh và làm việc với Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị tỉnh tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm; huy động cả hệ thống chính trị tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, xác minh các nguồn thông tin, tập trung vào khu vực có nhiều hài cốt và mộ liệt sĩ tập thể; đẩy nhanh việc lấy, bàn giao mẫu hài cốt phục vụ giám định.

Đối với khu mộ trên đường Trường Chinh, khẩn trương bổ sung phương án khảo sát, xác định vị trí để đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập./.