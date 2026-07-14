Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội: Hà Nội khẩn trương điều chỉnh kịch bản tăng trưởng

Sáng 14/7, phát biểu tại Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bảo đảm các quyết sách được triển khai hiệu quả trong thực tiễn; “đã bàn là phải thông, đã quyết là phải làm tích cực, đã làm là phải ích nước, lợi dân.”

Kỳ họp thường lệ giữa năm (Kỳ họp thứ 5) của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 14 đến 16/7, xem xét 51 nội dung, gồm 16 báo cáo và 35 dự thảo nghị quyết liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế-xã hội, quản lý đô thị, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường và an sinh xã hội của Thủ đô.

Lấy kết quả đầu ra làm thước đo

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đánh giá trong thành tựu chung của cả nước, Hà Nội đã thể hiện rõ vai trò đầu tàu với những đóng góp toàn diện, mang tính nền tảng; từng bước chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển.

Sáu tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố tăng 8,22%. Hà Nội tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, dự án chống úng ngập; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; đồng thời hoàn thành việc sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp thôn, tổ dân phố theo yêu cầu đề ra.

Thành phố cũng tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,57%. Sau bầu cử, Hội đồng Nhân dân thành phố đã kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp hoạt động liên tục, thông suốt.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ năm, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận những đổi mới trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố, nhất là xây dựng Hội đồng Nhân dân số, tổ chức kỳ họp không giấy tờ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong số hóa tài liệu, quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp tập trung.

Điểm mới của Hà Nội là mỗi người sử dụng một tài khoản để truy cập các hệ thống, thay vì phải sử dụng nhiều tài khoản khác nhau. Mô hình này đang được nhiều địa phương nghiên cứu, học tập.

Đặc biệt, ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật Thủ đô năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố đã khẩn trương ban hành nhiều nghị quyết quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, vốn, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; thúc đẩy các dự án quan trọng và huy động nguồn lực cho phát triển.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô đạt được.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Hà Nội là cực tăng trưởng đặc biệt quan trọng, có vai trò dẫn dắt đối với sự phát triển chung của cả nước. Để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026, thành phố phải nỗ lực cao hơn, hành động quyết liệt hơn trong sáu tháng cuối năm.

Hà Nội cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng sát thực tiễn; khơi thông các điểm nghẽn và huy động tối đa nguồn lực phát triển. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, tiến độ công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư, phải trở thành căn cứ đánh giá hoạt động của tổ chức, cá nhân. Năng lực của người đứng đầu, người được giao chủ trì công việc phải gắn chặt với kết quả đầu ra của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Đánh giá cao những nội dung Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét tại kỳ họp lần này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các đại biểu thảo luận kỹ, quyết định đúng đắn và theo dõi đến cùng quá trình thực hiện. Tinh thần xuyên suốt là “đã bàn là phải thông, đã quyết là phải làm tích cực, đã làm là phải ích nước, lợi dân,” hướng tới xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa và phát triển.

Chuyển mạnh sang giám sát bằng dữ liệu

Trước yêu cầu phân cấp, phân quyền theo hướng “địa phương quyết, địa phương bàn, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm,” Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho rằng hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp cũng phải tiếp tục đổi mới.

Hội đồng Nhân dân thành phố và Hội đồng Nhân dân các xã, phường cần chuyển mạnh từ giám sát chủ yếu bằng văn bản, qua các đoàn giám sát sang giám sát bằng dữ liệu, thực hiện giám sát song song với quá trình triển khai chính sách. Qua đó, cơ quan dân cử có thể kiến nghị từ sớm, cảnh báo từ xa những dấu hiệu có thể dẫn đến sai phạm và theo dõi đến cùng việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc kỳ họp. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết Kỳ họp thứ 5 diễn ra trong thời điểm thành phố đang tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026. Những kết quả đạt được tạo thêm động lực, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng quyết sách và hiệu quả tổ chức thực hiện.

Sáu tháng đầu năm, GRDP của Hà Nội tăng 8,22%, mức cao nhất trong nhiều năm gần đây; thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 411.000 tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 3,23 tỷ USD; doanh thu du lịch tăng trên 20%. Nhiều công trình, dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ; quốc phòng, an ninh được giữ vững, an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm.

Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng 11% trong cả năm cùng yêu cầu triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách mới, khơi thông nguồn lực và giải quyết những vấn đề dân sinh đòi hỏi quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét nhiều chính sách đáng chú ý như cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2026-2027; chính sách phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và khuyến khích sử dụng lao động cao tuổi; hỗ trợ hoạt động của Tổ Chuyển đổi số cộng đồng giai đoạn 2026-2030.

Hội đồng Nhân dân thành phố cũng xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá; chủ trương đầu tư dự án thu gom, nạo vét, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ; cùng nhiều nội dung thuộc các lĩnh vực kinh tế-ngân sách, đô thị, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

Ngày 15/7, Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức chất vấn, tái chất vấn về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú trong trường học và các giải pháp khắc phục tình trạng úng ngập đô thị. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị người hỏi đi thẳng vào vấn đề, người trả lời làm rõ trách nhiệm, giải pháp và thời hạn thực hiện.

Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà, điều cử tri mong đợi không chỉ là câu trả lời tại nghị trường mà còn là những chuyển biến sau nghị trường.

Giá trị của mỗi nghị quyết không được đo ở thời điểm biểu quyết thông qua, mà phải được khẳng định bằng kết quả tổ chức thực hiện, bằng những thay đổi người dân có thể cảm nhận và doanh nghiệp có thể thụ hưởng./.

Hà Nội tăng tốc 6 tháng cuối năm để đạt tăng trưởng hai con số Thành phố Hà Nội xác định đẩy mạnh đầu tư công, triển khai Luật Thủ đô 2026, tháo gỡ điểm nghẽn và phát huy các động lực tăng trưởng mới nhằm khẳng định vai trò đầu tàu phát triển của cả nước.