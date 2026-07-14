Rà soát quy định về trách nhiệm của các bộ, ngành trong phòng, chống rửa tiền

Sáng 14/7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 4 (đợt 2) cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

Tờ trình của Chính phủ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn trình bày nêu rõ, nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật ưu tiên xử lý những vấn đề cấp bách, cần sửa đổi, bổ sung ngay để kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về sắp xếp, tổ chức bộ máy; cũng như các chủ trương, đường lối của Đảng về tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo động lực tăng trưởng 2 con số và các chủ trương, đường lối của Đảng về hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực của các cơ quan tổ chức Việt Nam, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý quốc tế.

Cùng với đó là kịp thời xử lý các ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; xử lý những thiếu hụt về khuôn khổ pháp lý liên quan đến phòng, chống rửa tiền.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn thuyết trình về nội dung cơ bản của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, dự thảo Luật bổ sung quy định về nguyên tắc sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở luật hóa toàn bộ Điều 22 Pháp lệnh ngoại hối; sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ chế tài chính đặc thù của Ngân hàng Nhà nước, sửa đổi, bổ sung chuyển thẩm quyền quy định về chế độ thu chi tài chính của Ngân hàng Nhà nước từ Thủ tướng Chính phủ sang Chính phủ.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định liên quan đến cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; bổ sung quy định cho phép Ngân hàng Nhà nước áp dụng tỷ lệ bảo đảm an toàn khác so với mức quy định đối với đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khái niệm "chủ sở hữu hưởng lợi;" bổ sung "dịch vụ tài sản mã hóa" là đối tượng báo cáo và các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa, trách nhiệm về triển khai các biện pháp phòng chống rửa tiền, thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực tài sản mã hóa của Bộ Tài chính.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, dự thảo Luật bổ sung tại khoản 2 Điều 114 nội dung "Đại lý quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ."

Cơ quan thẩm tra - Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tán thành sự cần thiết xây dựng Luật; đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm phù hợp với các chủ trương, quan điểm của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật, tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan; đồng thời, cần đánh giá kỹ lưỡng các nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Luật.

Đối với việc sửa đổi, bổ sung Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thường trực Ủy ban đề nghị quy định ngay trong Luật các trường hợp được phép sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam hoặc các nguyên tắc, tiêu chí xác định các trường hợp này, bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp.

Đối với việc sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống rửa tiền, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ khái niệm "dịch vụ tài sản mã hóa" và phạm vi dịch vụ tài sản mã hóa cần báo cáo; rà soát quy định về trách nhiệm của các bộ, ngành trong hoạt động phòng, chống rửa tiền, bảo đảm không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, nhất là giữa Thanh tra Chính phủ và các bộ có cơ quan thanh tra chuyên ngành; làm rõ cơ chế phối hợp giữa Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an trong thanh tra hoạt động phòng, chống rửa tiền thuộc lĩnh vực tài sản mã hóa.

Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với sự cần thiết ban hành luật nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, khắc phục những bất cập trong thực tiễn thi hành luật và khắc phục thiếu hụt về khuôn khổ pháp lý phòng, chống rửa tiền theo các chuẩn mực khuyến nghị của các cơ chế đánh giá quốc tế. Dự án luật đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Quang cảnh Phiên họp thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 14/7/2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Về phạm vi sửa đổi, bổ sung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý Chính phủ đánh giá tác động của dự án luật, làm rõ những quy định nào là cấp bách để sửa luôn và quy định nào cần đánh giá, rà soát, ưu tiên xử lý những vướng mắc, bất cập đã bộc lộ qua thực tiễn, có đầy đủ cơ sở chính trị pháp lý, có tính cấp bách và có sự đồng thuận cao.

Đối với các nội dung mở rộng so với phạm vi đã được đưa vào Chương trình lập pháp năm 2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo bổ sung thuyết minh, đánh giá tác động và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, đảm bảo đủ căn cứ để áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn.

Chính phủ tiếp tục rà soát, phân định rõ các nhóm nội dung sửa đổi, bổ sung, xác định rõ nội dung nào cần quy định ngay trong luật và nội dung nào quy định chi tiết, nhất là các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân, thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát./.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Chiều 8/7/2026, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (Kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2026).

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