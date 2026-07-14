World Cup 2026: "Nhà tiên tri" Moo Deng tiết lộ cặp đấu chung kết

Vườn thú mở Khao Kheow ở tỉnh Chonburi (Thái Lan) ngày 14/7 đã tổ chức hoạt động dự đoán kết quả Bán kết World Cup 2026 với "nhà tiên tri" đặc biệt là Moo Deng – cô nàng hà mã lùn gây sốt trên mạng xã hội.



Để thực hiện màn dự đoán, ban tổ chức chuẩn bị các nửa quả dưa hấu khắc tên và cắm cờ của 4 đội tuyển góp mặt ở Bán kết gồm Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina, rồi đặt từng cặp lựa chọn trong khu vực chuồng nuôi.



Ở lượt dự đoán đầu tiên, Moo Deng tiến thẳng đến nửa quả dưa hấu mang cờ Pháp thay vì Tây Ban Nha, đồng nghĩa dự đoán đội tuyển Pháp sẽ giành vé vào chung kết.

Ngay sau đó, Moo Deng tiếp tục chọn quả dưa hấu mang cờ Anh trong màn "đối đầu" với Argentina, qua đó đưa ra dự báo trận chung kết World Cup 2026 sẽ là cuộc chạm trán giữa tuyển Pháp và tuyển Anh.



Màn dự đoán của Moo Deng thu hút đông đảo du khách và người hâm mộ bóng đá đến theo dõi, tạo nên bầu không khí sôi động tại vườn thú.

Giám đốc Vườn thú mở Khao Kheow Narongwit Chodchoi cho biết hoạt động này không chỉ nhằm mang lại niềm vui cho du khách mà còn là một phần trong chương trình làm phong phú môi trường sống cho động vật.

Việc sử dụng thức ăn để khuyến khích các loài di chuyển và khám phá giúp giảm căng thẳng, đồng thời vẫn bảo đảm chế độ dinh dưỡng phù hợp.



Ban quản lý vườn thú cũng nhấn mạnh màn dự đoán của Moo Deng chỉ mang tính giải trí, không nhằm khuyến khích các hoạt động cá cược dưới bất kỳ hình thức nào./.

Xem trực tiếp 'đại chiến' Pháp-Tây Ban Nha ở World Cup 2026 trên kênh nào? Trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào lúc 2g sáng 15/7 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động AT&T.

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