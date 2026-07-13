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VTV Nam Bộ tổ chức 'VTV FANFEST WORLD CUP 2026' tại thành phố Cần Thơ

Lần đầu tiên tại Cần Thơ, bầu không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh FIFA World Cup sẽ được tái hiện trong một không gian quy mô lớn dành riêng cho cộng đồng yêu bóng đá.

Việt Anh
Sự kiện 'VTV FANFEST WORLD CUP 2026' sẽ diễn ra tại Công viên Lưu Hữu Phước từ ngày 19/7 đến 20/7/2026.
Sự kiện 'VTV FANFEST WORLD CUP 2026' sẽ diễn ra tại Công viên Lưu Hữu Phước từ ngày 19/7 đến 20/7/2026.

Hưởng ứng không khí của mùa giải bóng đá lớn nhất hành tinh, VTV Nam Bộ tổ chức đại tiệc bóng đá - âm nhạc - công nghệ sôi động nhất miền Tây, chào đón trận chung kết FIFA World Cup 2026.

Lần đầu tiên tại Cần Thơ, bầu không khí FIFA World Cup sẽ được tái hiện trong một không gian quy mô lớn dành riêng cho cộng đồng yêu bóng đá.

Sự kiện "VTV FANFEST WORLD CUP 2026" sẽ diễn ra tại Công viên Lưu Hữu Phước từ ngày 19/7 đến 20/7/2026, với mô hình ngày hội bóng đá - giải trí - văn hóa quy mô lớn.

Chương trình được thiết kế như một hành trình trải nghiệm xuyên đêm, bao gồm các hoạt động được tổ chức theo các khung chương trình riêng biệt và diễn ra nối tiếp nhau, mang đến cho người hâm mộ những trải nghiệm đa dạng trong cùng một sự kiện.

Sự kiện do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) phối hợp cùng Viet Event và các đơn vị đồng hành thực hiện.

Tại "VTV FANFEST WORLD CUP 2026," khán giả sẽ cùng theo dõi trận Chung kết FIFA World Cup 2026 được truyền hình trực tiếp trên màn hình LED 4K rộng tới 200m², kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Đặc biệt, trước khi bước vào theo dõi trực tiếp trận chung kết FIFA World Cup 2026, chương trình biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu lớn sẽ được diễn ra từ 21h30 đến 23h30, với sự góp mặt của nhiều gương mặt ca sĩ, DJ, MC và nghệ sĩ khách mời nổi tiếng như Issac, Bảo Yến Rosie, DJ Bling, …

Không gian ngày hội sẽ mở cửa tự do từ 9h00 ngày 19/7 với nhiều hoạt động thể thao - giải trí, bao gồm các khu trải nghiệm, minigame, giao lưu cổ động viên, dự đoán tỷ số, bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn, các hoạt động tương tác công nghệ cùng nhiều gian hàng ẩm thực, sản phẩm lưu niệm.

Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) mong muốn lan tỏa tinh thần thể thao, tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho người dân đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố Cần Thơ năng động, thân thiện.

Nhà báo Phùng Văn Hiệp, Phó Giám đốc VTV Nam Bộ cho biết Ban Tổ chức mong muốn mang tinh thần của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đến gần hơn với người hâm mộ miền Tây, thông qua một không gian lễ hội sôi động, văn minh và giàu cảm xúc.

"VTV FANFEST WORLD CUP 2026" sẽ không chỉ là nơi mọi người cùng nhau theo dõi trận chung kết, mà còn là dịp kết nối cộng đồng, lan tỏa niềm đam mê bóng đá và giới thiệu hình ảnh một thành phố Cần Thơ năng động, hiện đại," nhà báo Phùng Văn Hiệp nhấn mạnh.

Bên cạnh chương trình trực tiếp tại Công viên Lưu Hữu Phước, VTV Nam Bộ sẽ triển khai chiến dịch truyền thông đồng bộ trên các kênh sóng và nền tảng số của VTV9, VTV10, nhằm mang bầu không khí World Cup lan tỏa đến đông đảo khán giả trên cả nước.

Ban Tổ chức khuyến khích người dân đến sớm để tham gia các hoạt động trải nghiệm, mặc áo đấu đội tuyển yêu thích nhằm tạo nên không khí lễ hội sắc màu đồng thời tuân thủ hướng dẫn của Ban Tổ chức để bảo đảm an toàn, văn minh, thân thiện và cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng hình ảnh đẹp của thành phố Cần Thơ./.

(Vietnam+)
#VTV FANFEST WORLD CUP 2026 #VTV Nam Bộ #World Cup 2026 TP. Cần Thơ
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