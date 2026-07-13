Khi bóng đá đưa những cậu bé lạc lối trở lại trường học

Với nhiều thiếu niên ở Anh, bóng đá không chỉ là một môn thể thao hay niềm đam mê. Trên những sân cỏ học đường, trái bóng đang trở thành chiếc cầu nối đặc biệt, giúp các em học cách chia sẻ cảm xúc, tìm lại sự tự tin và tránh xa những quan điểm lệch lạc về nam tính đang lan truyền trên mạng xã hội.



Đó là mục tiêu của chương trình do tổ chức từ thiện Bóng đá không biên giới (Football Beyond Borders - FBB) triển khai tại nhiều trường học trên khắp nước Anh.

Thông qua những buổi trò chuyện kết hợp hoạt động bóng đá, chương trình hướng tới nhóm học sinh nam được các nhà nghiên cứu gọi là "Lost Boys" (những cậu bé lạc lối) – thế hệ những cậu bé thiếu định hướng, thiếu hình mẫu nam giới tích cực và có nguy cơ gặp nhiều khó khăn hơn trong học tập cũng như trong cuộc sống so với các bạn nữ cùng trang lứa.



Kaziah Cameron, 14 tuổi, học sinh trường Our Lady and St Chad Catholic Academy ở thành phố Wolverhampton, là một trong những em đã thay đổi nhờ chương trình.

Cậu bé cho biết trước đây luôn cảm thấy ngại giao tiếp với các bạn, thường khép mình và giữ mọi cảm xúc trong lòng. Suốt gần 2 năm qua, ngoài giờ học chính khóa, Cameron đều đặn tham gia các buổi rèn luyện kỹ năng cảm xúc – xã hội do hai cố vấn trẻ Ezekiel Agyemang và Matt Bishop hướng dẫn.

Tại đây, các em được trao đổi cởi mở về sự trưởng thành của con trai, áp lực phải "mạnh mẽ", cách đối diện với cảm xúc và những khó khăn trong cuộc sống.

Theo Agyemang, chương trình muốn xóa bỏ những định kiến lâu nay như đàn ông không được khóc hay không nên bộc lộ sự yếu đuối. Còn Bishop cho rằng chính việc thừa nhận sự tổn thương và bất an sẽ giúp các em tránh bị cuốn vào những hình mẫu nam tính cực đoan trên không gian mạng.



Điều đặc biệt là sau mỗi buổi thảo luận, học sinh sẽ thay đồng phục để cùng các cố vấn ra sân chơi bóng. Với nhiều em, đây mới là khoảng thời gian quý giá nhất. Trái bóng tạo nên bầu không khí gần gũi, giúp những cuộc trò chuyện vốn khó mở lời trở nên tự nhiên hơn. Cameron chia sẻ: "Em đã cởi mở hơn rất nhiều với mọi người.”

Trong khi đó, Fabian Myers, 14 tuổi, cho biết việc được đồng hành cùng những người đàn ông trưởng thành khiến em dần thay đổi cách nhìn về hình mẫu nam giới.

Fabian cho biết: "Trước đây, những gì tôi thấy trên Internet khiến tôi khá bối rối về việc một người đàn ông nên như thế nào."



FBB được thành lập năm 2014 với mục tiêu hỗ trợ thanh thiếu niên tại các khu vực khó khăn về kinh tế - xã hội, đặc biệt là những em yêu bóng đá nhưng dần mất động lực học tập hoặc có nguy cơ bỏ học.

Thông qua thể thao, tổ chức này kỳ vọng giúp học sinh hoàn thành việc học, đồng thời trang bị những kỹ năng cần thiết để bước vào tuổi trưởng thành.



Những năm gần đây, trước sức ảnh hưởng ngày càng lớn của các "influencer" theo đuổi hình mẫu nam tính cực đoan như Andrew Tate, FBB đã điều chỉnh trọng tâm hoạt động.

Tháng 7/2025, tổ chức thành lập Lost Boys Taskforce – lực lượng chuyên hỗ trợ những nam thiếu niên đang mất phương hướng trong quá trình hình thành nhân cách.



Theo số liệu của FBB, tỷ lệ nam thanh niên từ 16-24 tuổi không đi học, không có việc làm và cũng không tham gia đào tạo nghề tăng 40%, trong khi mức tăng ở nữ chỉ là 7%.

Đồng sáng lập FBB Jack Reynolds cho rằng những khó khăn của các em trai thường bộc lộ rõ nhất qua việc chán học, bỏ học hoặc hành vi chống đối. Cũng chính ở giai đoạn này, các em dễ tìm kiếm hình mẫu nam giới trên mạng xã hội hơn bao giờ hết.



Theo ông Reynolds, muốn giải quyết tận gốc cuộc khủng hoảng này, điều quan trọng không chỉ là chỉ trích các nội dung độc hại trên Internet, mà còn phải tạo ra nhiều người lớn đáng tin cậy, được đào tạo bài bản để đồng hành cùng các em trong giai đoạn trưởng thành.



Cách tiếp cận đó đang nhận được sự ủng hộ của nhiều nhân vật trong lĩnh vực giáo dục và bóng đá, trong đó có Giám đốc điều hành CLB Brighton & Hove Albion Paul Barber.

Cựu HLV đội tuyển Anh Gareth Southgate cũng nhiều lần cảnh báo về tình trạng nam thanh niên ngày càng cô lập và gần đây đã phối hợp với một đối tác thực hiện bộ phim tài liệu về chủ đề này.



Hiện FBB đang triển khai chương trình tại 60 trường học ở London, vùng Tây Midlands và khu vực Greater Manchester, thu hút gần 3.000 học sinh tham gia.

Dù tổ chức này cũng có chương trình dành cho nữ sinh, nhưng với các nam sinh, bóng đá đang chứng minh giá trị đặc biệt, không chỉ giúp các em gắn kết với trường học mà còn tạo ra một không gian an toàn để học cách lắng nghe, chia sẻ và trưởng thành./.

World Cup 2026: Bóng đá khuấy động kinh tế và đời sống người dân nước Anh Trận đấu vòng 1/8 của đội tuyển Anh tại World Cup 2026 không chỉ khuấy động người hâm mộ mà còn tác động đến chính sách công, hoạt động kinh doanh và nhịp sống của cả người dân nước Anh.

​