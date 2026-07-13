Đội tuyển Việt Nam toàn thắng trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc

Đội tuyển Việt Nam đã khép lại chuyến tập huấn tại Hàn Quốc bằng chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Gangwon FC ở trận đấu diễn ra chiều 13/7.

Gangwon FC, đội bóng hiện đang thi đấu tại K-League 1, là đối thủ được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao nhất trong ba “quân xanh” của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tại Hàn Quốc.

Ở cuộc chạm trán này, Gangwon FC đã tung phần lớn các cầu thủ chủ chốt ra sân ngay từ đầu và cũng có lợi thế với bàn thắng dẫn trước.

Phút 14, Gangwon FC được hưởng quả phạt đền sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm và tận dụng thành công để mở tỷ số 1-0.

Sau bàn thua, đội tuyển Việt Nam chơi dâng cao và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng phải đến phút 28 mới có dịp ăn mừng.

Từ pha lên bóng bên cánh, Nguyễn Tài Lộc thực hiện đường tạt thuận lợi để Nguyễn Xuân Son băng vào dứt điểm, gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam.

Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam lần lượt có sự thay đổi nhân sự sau 15 phút để các cầu thủ có dịp thử sức trước đội bóng đang chơi giải cao nhất Hàn Quốc.

Với đội hình này, tuyển Việt Nam có thêm 1 bàn thắng nữa ở phút 65 với pha lập công của Nguyễn Gia Hưng sau pha kiến tạo của Văn Đô. 2-1 nghiêng về "các chiến binh Sao vàng" cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này.

Đội tuyển Việt Nam toàn thắng ở chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. (Nguồn: VFF)

Chiến thắng trước Gangwon FC giúp đội tuyển Việt Nam khép lại đợt tập huấn tại Hàn Quốc với những tín hiệu tích cực về chuyên môn.

Trước trận thắng Gangwon FC, đoàn quân của ông Kim Sang-sik cũng được thử sức theo cấp độ tăng dần và đều giành chiến thắng.

Ở trận đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng dễ dàng 6-0 trước Siheung FC (đang thi đấu ở K-League 3), nhờ các bàn thắng của Việt Cường, Hai Long (cú đúp), Đỗ Hoàng Hên (cú đúp) và Đình Bắc.

Bước vào trận thứ 2, tuyển Việt Nam đánh bại Yongin FC - đội bóng đang thi đấu tại K-League 2 với tỷ số 2-1, nhờ các pha lập công của Nguyễn Hai Long và Nguyễn Xuân Son.

Những chiến thắng mang đến tín hiệu tích cực, đồng thời giúp ban huấn luyện đã có thêm cơ sở để đánh giá phong độ, rà soát lực lượng và hoàn thiện những phương án chiến thuật trước khi bước vào ASEAN Championship 2026.

Theo kế hoạch, sáng 14/7, đội tuyển Việt Nam sẽ rời Incheon trở về Hà Nội, sau đó di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17/7 để thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18/7.

Đây sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng trước khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Championship 2026.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam

Tại Giải vô địch Đông Nam Á-ASEAN Championship 2026, Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste.

"Các chiến binh Sao vàng" sẽ bắt đầu hành trình của mình bằng màn chạm trán Timor Leste - đội bóng được nhận định là "dễ thở" nhất bảng A.

Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân vận động Chonburi (Thái Lan) vào ngày 24/7. Chonburi là sân đấu được Liên đoàn bóng đá Timor Leste (FFTL) chọn làm sân nhà cho các trận đấu của đội tuyển quốc gia.

Sau trận ra quân, đội tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ 1 tuần trước khi có trận đón tiếp đội tuyển Singapore trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 21/7.

Đến ngày 3/8, đội tuyển Việt Nam sẽ phải làm khách trên sân Pakansari (Borgo) của đội tuyển Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam sẽ khép lại hành trình của mình tại vòng bảng bằng trận đấu với đội tuyển Campuchia trên sân Mỹ Đình vào ngày 7/8.

Tại bảng A, hai đội tuyển Singapore và Indonesia được đánh giá cao và đây sẽ là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, Việt Nam không được phép chủ quan trước Timor Leste và Campuchia.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Trong khi đó, bảng B gồm các đội tuyển Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào.

Tuyển Thái Lan là đội được đánh giá cao nhất ở bảng B. Họ sẽ lần lượt gặp Lào (25/7), Malaysia (1/8), Philippines (4/8) và kết thúc bằng trận gặp Myanmar (8/8).

Các bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn ra hai đội nhất nhì mỗi bảng giành quyền vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026./.

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thứ 2 tại Hàn Quốc Sau trận thắng tưng bừng Siheung FC, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua bài kiểm tra thứ 2 trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc khi đánh bại Yongin FC 2-1.