World Cup 2026: Đội tuyển Pháp tự tin hướng tới trận chung kết

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, sau chiến thắng 2-0 trước Maroc để lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở bán kết World Cup, các tuyển thủ Pháp đều bày tỏ sự tự tin vào sức mạnh của đội nhà, đồng thời khẳng định toàn đội vẫn còn nhiều điều phải cải thiện để hướng tới mục tiêu chinh phục cúp vàng.

Trao đổi với truyền thông, tiền vệ trẻ Warren Zaïre-Emery cho biết lần đầu được góp mặt trong một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup là trải nghiệm khó quên.

Trong khi đó, Ousmane Dembélé nhấn mạnh việc liên tiếp góp mặt ở bán kết ba kỳ World Cup là thành tích đặc biệt, song toàn đội chưa muốn dừng lại ở đó mà đang hướng đến trận chung kết tại Mỹ vào ngày 19/7.

Đánh giá về đối thủ tiếp theo, đội trưởng Kylian Mbappé cho biết anh không quá quan tâm tuyển Pháp sẽ gặp Tây Ban Nha hay Bỉ ở bán kết, mà ưu tiên hàng đầu lúc này là phục hồi thể lực.

Quan điểm này cũng được Dembélé và Zaïre-Emery chia sẻ khi cho rằng điều quan trọng nhất là tập trung hoàn thiện chính mình thay vì quá bận tâm đến đối thủ.

Các cầu thủ Pháp cũng thừa nhận đội bóng vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Dembélé cho rằng "Les Bleus" cần cải thiện cả khâu phòng ngự lẫn tấn công, nâng cao hiệu quả dứt điểm, tổ chức pressing tốt hơn và hạn chế để thủng lưới.

Tiền đạo đang khoác áo Paris Saint-Germain tin rằng đội tuyển sẽ còn tiến bộ hơn khi giải đấu bước vào giai đoạn quyết định.

Theo nhật báo thể thao L'Équipe, dù được đánh giá cao về sự chắc chắn, đội tuyển Pháp vẫn còn phải hoàn thiện thêm, đặc biệt ở khả năng tận dụng các tình huống cố định và những quả tạt từ hai biên. Tuy nhiên, việc giữ sạch lưới trong cả 3 trận đấu loại trực tiếp cho thấy hệ thống phòng ngự đang vận hành ngày càng hiệu quả.

Điểm đáng chú ý nhất là sự thận trọng của Mbappé khi nói về sức mạnh của đội tuyển hiện nay.

Đội trưởng tuyển Pháp cho rằng đây có thể là tập thể giàu tiềm năng nhất mà anh từng khoác áo, nhưng chưa thể coi là đội tuyển mạnh nhất bởi vẫn chưa giành được danh hiệu nào.

Mbappé nhấn mạnh tiềm năng không đồng nghĩa với chiến thắng. Theo anh, đội tuyển Pháp ý thức rõ năng lực của mình và đủ tự tin để cạnh tranh chức vô địch, song vẫn cần tiếp tục chứng minh bằng kết quả trên sân cỏ nếu muốn được nhìn nhận là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới.

Theo L'Équipe, sự tự tin đi cùng tinh thần cầu tiến đang tạo nên bầu không khí tích cực trong đội tuyển Pháp. Đó cũng được xem là một trong những nền tảng quan trọng giúp "Les Bleus" nuôi tham vọng lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở trận chung kết World Cup và tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới./.

Công thức thành công của tuyển Pháp tại World Cup 2026 Theo phân tích của báo thể thao L'Équipe dấu ấn lớn nhất của HLV Didier Deschamps không chỉ nằm ở những danh hiệu giành được mà còn ở khả năng thích ứng linh hoạt, xây dựng tập thể đoàn kết.

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