Trung Quốc triệt phá các đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn truyền thông sở tại cho biết công an nhiều địa phương của nước này đã triệt phá các đường dây cá độ trực tuyến bất hợp pháp liên quan đến World Cup 2026, bắt giữ nhiều nghi phạm, đồng thời cảnh báo người dân cảnh giác với các chiêu trò cá độ trá hình dưới dạng "tỷ lệ cược cao," "dự đoán của chuyên gia" hay "đảm bảo lợi nhuận."

Theo cơ quan công an, trong thời gian diễn ra World Cup 2026, các đường dây cá độ đã lợi dụng sức hút của giải đấu để dụ dỗ người dùng Internet thông qua mạng xã hội, các nhóm trò chuyện và trang web cá độ ở nước ngoài.

Công an các thành phố Hồ Châu và Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây, Giang Du thuộc tỉnh Tứ Xuyên và Ngọc Lâm thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến cá độ trá hình, quảng bá cờ bạc và dòng tiền bất hợp pháp.

Tại Hồ Châu, công an bắt giữ 4 nghi phạm bị cáo buộc đăng quảng cáo "đảm bảo lợi nhuận", lôi kéo người dùng tham gia các nhóm cá độ bóng đá, cập nhật tỷ lệ cược và dẫn dắt người chơi đến các trang web cá độ.

Tổng số tiền giao dịch của đường dây này lên tới hơn 1,5 triệu nhân dân tệ (221.000 USD).

Cuối tháng 6, cảnh sát Hàng Châu cũng triệt phá một đường dây cá độ khác, bắt giữ 8 đối tượng với tổng số tiền giao dịch hơn 1 triệu nhân dân tệ.

Theo điều tra, nhóm này điều hành mạng lưới cá độ World Cup xuyên biên giới, sử dụng tỷ lệ cược cao và các tuyên bố dự đoán chính xác để dụ dỗ người tham gia, đồng thời hưởng lợi từ tiền hoa hồng.

Trong chiến dịch "Mạng sạch 2026", cảnh sát Ngọc Lâm phát hiện một vụ quảng bá cờ bạc trên mạng. Một nghi phạm 25 tuổi họ Trần (Chen) bị cáo buộc lập studio chuyên quảng bá và tăng lưu lượng truy cập cho các trang web cá độ. Nghi phạm cùng các đối tượng liên quan đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Cơ quan công an Trung Quốc nhấn mạnh cá độ trực tuyến là hành vi vi phạm pháp luật và khuyến cáo người dân không tham gia các nhóm cá độ, truy cập các đường dẫn liên quan hoặc chuyển tiền cho người lạ./.

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