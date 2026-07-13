Đời sống

Quốc gia và thành phố được xếp hạng thân thiện nhất thế giới năm 2026

Đứng đầu bảng xếp hạng quốc gia thân thiện nhất là Iceland với 8,94 điểm trên thang điểm 10, nhờ tỷ lệ việc làm của người sinh ra ở nước ngoài đạt 84,2% cùng đánh giá tích cực về chất lượng cuộc sống.

Việt Thắng
Tòa nhà Quốc hội Iceland tại thủ đô Reykjavik. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Tòa nhà Quốc hội Iceland tại thủ đô Reykjavik. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo kết quả một nghiên cứu quốc tế mới được công bố, Iceland được xếp hạng là quốc gia thân thiện thế giới đối với người nước ngoài, trong khi thành phố Zurich (Thụy Sĩ) đứng đầu danh sách các thành phố hiếu khách nhất.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, nghiên cứu do công ty bảo hiểm quốc tế William Russell (Anh) thực hiện, đánh giá mức độ thân thiện với người nước ngoài tại các quốc gia dựa trên nhiều tiêu chí như trải nghiệm của người nước ngoài, tỷ lệ việc làm của người sinh ra ở nước ngoài, tỷ lệ dân số nhập cư, thái độ đối với người nhập cư, mức độ an toàn và chính sách thị thực.

Đứng đầu bảng xếp hạng quốc gia thân thiện nhất là Iceland với 8,94 điểm trên thang điểm 10, nhờ tỷ lệ việc làm của người sinh ra ở nước ngoài đạt 84,2% cùng những đánh giá tích cực về chất lượng cuộc sống và khả năng hòa nhập.

Luxembourg đứng vị trí thứ hai, với hơn 50% cư dân tại đây sinh ra ở nước ngoài, tỷ lệ cao nhất thế giới. New Zealand xếp vị trí thứ 3, trong khi các nước còn lại nằm trong top 10 quốc gia thân thiện nhất với người nước ngoài lần lượt là Australia, Thụy Sĩ, Ireland, Colombia, CH Séc, Bồ Đào Nha và Áo.

Cộng hòa Séc được xếp hạng là quốc gia thân thiện thứ 8 thế giới, với 7,62/10 điểm.

Một trong những yếu tố giúp Séc đạt thứ hạng cao là tỷ lệ việc làm của người nước ngoài lên tới 79,5%, thuộc nhóm cao nhất trong số các quốc gia được khảo sát.

Báo cáo cho rằng những quốc gia tạo điều kiện để người nước ngoài tham gia thị trường lao động và phát triển sự nghiệp thường được đánh giá cao hơn.

Mặc dù tỷ lệ dân số nhập cư tại Séc chỉ ở mức 9,5%, thấp hơn mức trung bình 15,5% của nghiên cứu, nhóm thực hiện nhấn mạnh quy mô cộng đồng người nước ngoài không phải là yếu tố quyết định.

Khả năng tiếp cận việc làm, mức độ an toàn, cơ hội hòa nhập và xây dựng cuộc sống lâu dài mới là những tiêu chí quan trọng tạo nên cảm giác được chào đón.

Xét ở cấp độ thành phố, Zurich được vinh danh là thành phố hiếu khách nhất thế giới, nhờ mức độ an toàn cực cao và tỷ lệ bị xúc phạm trên đường phố thấp đáng kể.

Singapore và Tokyo cùng xếp vị trí thứ hai – kết quả bất ngờ bởi Nhật Bản lại xếp chót bảng trong danh sách xếp hạng cấp quốc gia. Các thành phố còn lại nằm trong danh sách này lần lượt là Copenhagen (Đan Mạch), Munich (Đức), Praha (CH Séc), Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất), Vácsava (Ba Lan), Seoul (Hàn Quốc), Hong Kong (Trung Quốc).

Theo William Russell, các thành phố lớn thường mang lại trải nghiệm thuận lợi hơn cho người nước ngoài nhờ mạng lưới quốc tế phát triển, dịch vụ hỗ trợ đa dạng và cộng đồng người nước ngoài đông đảo./.

(TTXVN/Vietnam+)
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