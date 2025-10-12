Khát vọng Đà Nẵng: Tỏa sáng trên bản đồ hội nhập toàn cầu

Đà Nẵng đang chuyển mình mạnh mẽ, từ “thành phố đáng sống” trở thành trung tâm hội nhập quốc tế mới của Việt Nam – điểm đến của hợp tác, sáng tạo và phát triển bền vững.

Trong gần ba thập kỷ phát triển, Đà Nẵng đã định hình vị thế là đô thị năng động, hiện đại và đáng sống bậc nhất cả nước. Giờ đây, thành phố hướng tới tầm cao mới – trở thành trung tâm hội nhập quốc tế, trung tâm tài chính và khu thương mại tự do của miền Trung và Việt Nam.

Trong giai đoạn 2021–2025, Đà Nẵng mở rộng quan hệ với 60 địa phương thuộc 24 quốc gia, ký kết hơn 120 thỏa thuận hợp tác và đón hơn 3.000 đoàn quốc tế, trong đó có nhiều đoàn cấp cao. Ngoại giao kinh tế đóng vai trò “đòn bẩy” khi thành phố thu hút gần 800 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn hơn 1 tỷ đô la Mỹ, đưa kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 41 tỷ đô la Mỹ.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, mục tiêu của thành phố là “tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm kinh tế – văn hóa, cực tăng trưởng và hội nhập của cả nước”.

Cùng với đó, Đà Nẵng đặt con người làm trung tâm, mỗi người dân là một “đại sứ hội nhập” – thân thiện, năng động và sáng tạo. Với sự đồng hành của cộng đồng quốc tế và sự hỗ trợ từ trung ương, Đà Nẵng đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành “cửa ngõ” hội nhập quốc tế, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường toàn cầu./.