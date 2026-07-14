Lịch thi đấu bán kết World Cup 2026 ngày 15/2: 'Đại chiến' Pháp-Tây Ban Nha

Sau 2 ngày tạm nghỉ, World Cup 2026 sẽ trở lại guồng quay với trận bán kết Pháp-Tây Ban Nha trên sân vận động AT&T vào lúc 2g sáng 15/7 (theo giờ Việt Nam).

Đây là lần thứ 39 hai đội bóng nhiều "duyên nợ" Pháp-Tây Ban Nha so tài. Sau 38 lần chạm trán, La Roja đang nhỉnh hơn với 18 chiến thắng, 7 trận hòa và 13 thất bại.

Giờ đây, hai đội lại bước vào trận cầu mang tính chất vô cùng quan trọng. Pháp hướng tới trận chung kết World Cup thứ 3 liên tiếp, trong khi Tây Ban Nha muốn tái lập kỳ tích vô địch năm 2010.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Pháp thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng - toàn thắng 6 trận - ghi trung bình 2,67 bàn/trận.

Hàng công sắc bén (ghi 16 bàn) cùng hệ thống phòng ngự ổn định (thủng lưới 4 bàn) đang mang đến sự tự tin rất lớn cho Pháp trên hành trình hướng đến ngôi vương.

Bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha cũng không hề kém cạnh. "Bò tót" vẫn đang bất bại sau 6 trận đấu tại World Cup 2026.

So với những giải đấu trước đây, Tây Ban Nha không còn thống trị về thời gian kiểm soát bóng, nhưng lối chơi của họ mang đến hiệu quả cần thiết.

World Cup 2026: Đội tuyển Pháp tự tin hướng tới trận chung kết Sau khi đánh bại Maroc để lần thứ 3 liên tiếp vào bán kết World Cup, tuyển Pháp khẳng định đủ tự tin cạnh tranh ngôi vô địch đồng thời quyết tâm hoàn thiện lối chơi trước chặng nước rút của giải đấu.

Hàng thủ của Tây Ban Nha dưới thời Luis de la Fuente cũng đang thi đấu vô cùng hiệu quả. Đội bóng này mới chỉ nhận đúng 1 bàn thua - thấp nhất trong số các đội dự giải đấu.

Với những gì đã diễn ra, trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và đội bóng nào giành quyền đi tiếp đều xứng đáng./.

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 15/7 02g00 Pháp-Tây Ban Nha (sân AT&T)