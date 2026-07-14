World Cup 2026: Chiến thuật để Anh vượt qua Argentina

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Argentina đã ghi tên mình vào trận bán kết World Cup 2026 gặp Anh sau chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ, nhưng những kẽ hở trong lối chơi của HLV đội tuyển Argentina Lionel Scaloni đang mở ra cơ hội lớn cho đội tuyển Anh có thể khai thác.



Chuyên trang thể thao The Athletic của New York Times mới đây đánh giá trận Argentina thắng Thụy Sĩ ở lượt trận tứ kết vừa qua cho thấy đội bóng này vẫn sống dựa vào khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hơn là sự gắn kết tập thể.

Tiền vệ Alexis Mac Allister mở tỷ số từ một pha phạt góc, trước khi tiền đạo Julian Alvarez và tiền đạo Lautaro Martinez kết liễu đối thủ trong hiệp phụ.

Tuy nhiên, các số liệu thống kê chỉ ra rằng Argentina đã trải qua những quãng thời gian dài bế tắc, thậm chí không có cú sút trúng đích nào trong thời gian thi đấu chính thức sau bàn mở tỷ số, dù được chơi hơn người từ phút 72 sau khi tiền đạo Thụy Sĩ Breel Embolo bị truất quyền thi đấu.



Chìa khóa để ngăn chặn Argentina nằm ở việc cô lập tiền đạo Lionel Messi.

Trong suốt giải đấu, tiền đạo 39 tuổi này dành tới 63% thời gian để đi bộ trên sân, nhưng luôn sẵn sàng trừng phạt đối thủ bằng những pha xử lý thiên tài.

Việc cắt đứt nguồn cung cấp bóng cho Messi là phương án khả thi hơn việc cố gắng đối đầu trực tiếp. Ngoài ra, đội tuyển Anh cần đặc biệt cảnh giác với các tình huống cố định, nơi Argentina đã ghi tới 6 bàn thắng.

Những quả tạt xoáy của Messi về phía cột gần đã trở thành bài đánh đặc trưng, trực tiếp dẫn đến bàn thắng của tiền vệ Alexis Mac Allister.



Hàng thủ của HLV Lionel Scaloni cũng bộc lộ những khoảng trống đáng kể. Hậu vệ Nicolas Tagliafico thường xuyên bị đẩy lùi sâu, làm giảm khả năng tấn công biên của đội bóng Nam Mỹ.

Đặc biệt, lối chơi áp sát quá mức của hậu vệ Lisandro Martinez và hậu vệ Cristian Romero thường để lại những khoảng trống mênh mông phía sau hàng phòng ngự khi họ rời bỏ vị trí để theo kèm người.

Đây là cơ hội vàng để những cầu thủ có khả năng xâm nhập vòng cấm tốt như tiền vệ Jude Bellingham của đội tuyển Anh khai thác.

Dù HLV Lionel Scaloni đang sở hữu thành tích bất bại trong 10 trận gần nhất đối đầu với các đội bóng châu Âu, nhưng sự thiếu hụt tốc độ ở hành lang cánh có thể là "gót chân Achilles" của những “vũ điệu Tango.”



The Athletic nhận định, trận quyết đấu giữa Anh-Argentina tại Atlanta sắp tới hứa hẹn sẽ là một cuộc đấu trí căng thẳng, nơi một sai lầm nhỏ trong việc chống phản công hoặc phòng ngự cố định có thể định đoạt số phận của cả hai cường quốc bóng đá./.

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