Xem trực tiếp 'đại chiến' Pháp-Tây Ban Nha ở World Cup 2026 trên kênh nào?

Sau hành trình đầy ấn tượng, Pháp và Tây Ban Nha, hai ứng viên sáng giá cho chức vô địch giờ đây sẽ phải chạm trán nhau tại bán kết World Cup 2026.

Trận Pháp-Tây Ban Nha là trận đấu đắt giá nhất trong lịch sử, khi có giá trị thị trường lên tới 2,74 tỷ euro. Theo ước tính, giá trị thị trường của tuyển Pháp hiện nay là 1,52 tỷ euro, so với 1,22 tỷ euro của Tây Ban Nha.

Việc hai đội phải chạm trán nhau ở bán kết mang đến không ít tiếc nuối khi mà cả Pháp và Tây Ban Nha đều xứng đáng có cơ hội nâng cao chiếc cúp vô địch.

Trên hành trình tiến đến bán kết, Pháp đang là đội gây ấn tượng nhất với chuỗi 6 trận toàn thắng trong 90 phút - ghi 16 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.

Đây là lần thứ 8 Pháp góp mặt ở bán kết World Cup và đã có đến 4 lần đi tới chung kết vào các năm 1998, 2006, 2018 và 2022. Đáng chú ý, ở ba lần gần nhất tiến vào chung kết, Pháp đều giữ sạch lưới tại vòng bán kết.

Nếu đánh bại Tây Ban Nha, Pháp sẽ đi vào lịch sử khi trở thành đội tuyển thứ ba vào 3 trận chung kết World Cup liên tiếp, ngang bằng kỳ tích của Đức (1982, 1986, 1990) và Brazil (1994, 1998, 2002).

Tuy nhiên, đánh bại Tây Ban Nha chắc chắn là nhiệm vụ không hề dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps.

Tây Ban Nha cũng có được phong độ ổn định tại World Cup 2026 với 6 trận bất bại, trong đó có 5 chiến thắng. Đội bóng này đang có hàng công tốt nhất với chỉ 1 lần thủng lưới.

Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng về Tây Ban Nha. Ở 38 lần chạm trán trước đó, La Roja đang nhỉnh hơn với 18 chiến thắng, 7 trận hòa và 13 thất bại.

Đáng chú ý, ở hai lần gặp nhau gần nhất, Tây Ban Nha đã thắng Pháp 2-1 tại bán kết EURO 2024 và thắng 5-4 ở bán kết UEFA Nations League 2025.

Trận bán kết Pháp-Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào lúc 2g00 sáng 15/7 (theo giờ Việt Nam), được trực tiếp trên kênh VTV3, VTV6, VTV9./.

Xác định xong 4 đội tuyển góp mặt ở bán kết World Cup 2026 Các đội tuyển Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina là những cái tên sẽ bước vào vòng đấu bán kết để tranh hai tấm vé góp mặt ở chung kết World Cup 2026.

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