Thể thao

Bóng đá

Xem trực tiếp 'đại chiến' Pháp-Tây Ban Nha ở World Cup 2026 trên kênh nào?

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào lúc 2g sáng 15/7 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động AT&T.

Huy Khánh
Mbappe sẽ lại tỏa sáng để giúp Pháp vượt qua Tây Ban Nha? (Ảnh: AFP/TTXVN)
Mbappe sẽ lại tỏa sáng để giúp Pháp vượt qua Tây Ban Nha? (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau hành trình đầy ấn tượng, Pháp và Tây Ban Nha, hai ứng viên sáng giá cho chức vô địch giờ đây sẽ phải chạm trán nhau tại bán kết World Cup 2026.

Trận Pháp-Tây Ban Nha là trận đấu đắt giá nhất trong lịch sử, khi có giá trị thị trường lên tới 2,74 tỷ euro. Theo ước tính, giá trị thị trường của tuyển Pháp hiện nay là 1,52 tỷ euro, so với 1,22 tỷ euro của Tây Ban Nha.

Việc hai đội phải chạm trán nhau ở bán kết mang đến không ít tiếc nuối khi mà cả Pháp và Tây Ban Nha đều xứng đáng có cơ hội nâng cao chiếc cúp vô địch.

Trên hành trình tiến đến bán kết, Pháp đang là đội gây ấn tượng nhất với chuỗi 6 trận toàn thắng trong 90 phút - ghi 16 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.

Đây là lần thứ 8 Pháp góp mặt ở bán kết World Cup và đã có đến 4 lần đi tới chung kết vào các năm 1998, 2006, 2018 và 2022. Đáng chú ý, ở ba lần gần nhất tiến vào chung kết, Pháp đều giữ sạch lưới tại vòng bán kết.

Nếu đánh bại Tây Ban Nha, Pháp sẽ đi vào lịch sử khi trở thành đội tuyển thứ ba vào 3 trận chung kết World Cup liên tiếp, ngang bằng kỳ tích của Đức (1982, 1986, 1990) và Brazil (1994, 1998, 2002).

Tuy nhiên, đánh bại Tây Ban Nha chắc chắn là nhiệm vụ không hề dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps.

Tây Ban Nha cũng có được phong độ ổn định tại World Cup 2026 với 6 trận bất bại, trong đó có 5 chiến thắng. Đội bóng này đang có hàng công tốt nhất với chỉ 1 lần thủng lưới.

Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng về Tây Ban Nha. Ở 38 lần chạm trán trước đó, La Roja đang nhỉnh hơn với 18 chiến thắng, 7 trận hòa và 13 thất bại.

Đáng chú ý, ở hai lần gặp nhau gần nhất, Tây Ban Nha đã thắng Pháp 2-1 tại bán kết EURO 2024 và thắng 5-4 ở bán kết UEFA Nations League 2025.

Trận bán kết Pháp-Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào lúc 2g00 sáng 15/7 (theo giờ Việt Nam), được trực tiếp trên kênh VTV3, VTV6, VTV9./.

(Vietnam+)
#Pháp-Tây Ban Nha #World Cup 2026 #Đội tuyển Pháp #Tuyển Tây Ban Nha #Bán kết World Cup 2026 Pháp Tây Ban Nha
Theo dõi VietnamPlus

WORLD CUP 2026

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cổ động viên Mỹ đồng thanh hô vang, cổ vũ tinh thần cho đội tuyển quốc gia tại thủ đô Washington. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

World Cup 2026: Phép thử cho tương lai

World Cup 2026 đã khiến nước Mỹ mang dáng dấp của một quốc gia say mê bóng đá nhưng liệu sức hút ấy có đủ để tạo nên một bước ngoặt lâu dài cho môn thể thao vua tại Xứ Cờ hoa.

Lionel Messi. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

World Cup 2026: Chiến thuật để Anh vượt qua Argentina

Chìa khóa để ngăn chặn Argentina nằm ở việc cô lập Lionel Messi. Tiền đạo 39 tuổi này dành tới 63% thời gian để đi bộ trên sân, nhưng luôn sẵn sàng trừng phạt đối thủ bằng những pha xử lý thiên tài.

Bán kết World Cup 2026: Pháp đại chiến Tây Ban Nha

Bán kết World Cup 2026: Pháp đại chiến Tây Ban Nha

Trận bán kết đầu tiên của World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha được đánh giá là màn so tài cân bằng nhất giải đấu khi hai đội đều sở hữu dàn cầu thủ đẳng cấp cùng lối chơi giàu bản sắc.

Haaland lại tỏa sáng để đưa Na Uy vào tứ kết World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)

World Cup 2026: Khi Tứ kết không chỉ là bóng đá

Phát biểu với báo giới ngày 9/7, Siêu sao Erling Haaland cho biết trận gặp Anh tại Miami không chỉ là một màn so tài lớn ở World Cup, mà còn chạm tới những mối liên hệ rất riêng trong cuộc đời anh.