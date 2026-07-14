World Cup 2026: Phép thử cho tương lai

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, World Cup 2026 đang chứng minh sức hút đặc biệt của bóng đá tại Mỹ khi liên tiếp thiết lập những kỷ lục mới về lượng khán giả, tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động và xóa bỏ nhiều hoài nghi trước giải đấu.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất vẫn còn bỏ ngỏ: Liệu cơn sốt này có đủ sức tạo nền tảng lâu dài cho bóng đá Mỹ hay chỉ là hiệu ứng ngắn hạn của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh?

Trước khi World Cup khởi tranh, nhiều ý kiến lo ngại giải đấu sẽ gặp khó khăn khi diễn ra tại một nước Mỹ đang chia rẽ về chính trị, xu hướng hướng nội gia tăng và chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ. Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra hoàn toàn trái ngược.

Dù cả 3 đội tuyển đồng chủ nhà đều đã dừng bước, nhưng sức hút của World Cup vẫn không hề suy giảm trước loạt trận bán kết được xem là "trong mơ" giữa Anh-Argentina và Pháp-Tây Ban Nha.

Theo Fox Sports, trận Mỹ thua Bỉ 1-4 ở vòng 16 đội đã thu hút tới 50,1 triệu khán giả trên hai kênh Fox và Telemundo, trở thành trận đấu bóng đá có lượng người xem lớn nhất lịch sử truyền hình Mỹ.

Trong khi đó, trận Mexico gặp Anh cũng lập cột mốc với 46,7 triệu khán giả, biến sân Estadio Azteca với khoảng 80.000 cổ động viên thành "chảo lửa" thực sự trước khi tuyển Anh giành chiến thắng 3-2.

Fox Sports cho biết đây là hai sự kiện thể thao ngoài giải bóng bầu dục quốc gia (NFL) có lượng người xem cao nhất tại Mỹ kể từ Thế vận hội mùa Đông năm 1994.

Không chỉ trên truyền hình, bầu không khí tại các thành phố đăng cai cũng vượt xa kỳ vọng. Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cho biết gần 6,3 triệu lượt khán giả đã đến sân theo dõi các trận đấu tính đến hết vòng 16 đội, với tỷ lệ lấp đầy sân đạt 99,7%, trung bình 65.204 khán giả mỗi trận. Bên cạnh đó, hơn 7,7 triệu người đã tham gia các FIFA Fan Festival tại ba quốc gia đồng chủ nhà.

Không khí lễ hội bùng nổ tại fan zone sau chiến thắng của đội tuyển Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Trên mạng xã hội, hàng loạt video ghi lại trải nghiệm của người hâm mộ quốc tế về các bữa tiệc tailgate (tiệc ngoài trời được tổ chức ngay tại bãi đỗ xe của sân vận động), sân bóng chày, những quán ăn mở cửa thâu đêm và sự hiếu khách của người dân Mỹ đã lan truyền mạnh mẽ, tạo nên một hình ảnh nước Mỹ cởi mở và giàu bản sắc trong mắt bạn bè quốc tế.

Chất lượng chuyên môn của giải đấu cũng góp phần tạo nên sức hút. Cuộc đua Chiếc giày Vàng được đánh giá là hấp dẫn bậc nhất lịch sử World Cup khi Kylian Mbappe và Lionel Messi đang cùng dẫn đầu với 8 bàn thắng, mở ra màn cạnh tranh giữa một huyền thoại đương đại và ngôi sao được kỳ vọng kế thừa vị thế đó.

Tuy nhiên, trên sân cỏ, đội tuyển Mỹ lại khép lại giải đấu trong thất vọng. Hành trình của đội chủ nhà càng gây tranh cãi sau vụ việc liên quan đến tiền đạo Folarin Balogun, khi Tổng thống Donald Trump xác nhận đã đề nghị FIFA xem xét lại án treo giò của cầu thủ này trước trận gặp Bỉ.

FIFA sau đó cho phép Balogun ra sân, làm dấy lên những chỉ trích về khả năng can thiệp chính trị và ưu ái nước chủ nhà từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), Liên đoàn Bóng đá Bỉ cùng nhiều cựu danh thủ. Mặc dù vậy, Balogun vẫn không thể giúp đội tuyển Mỹ tránh thất bại nặng nề trước Bỉ, khép lại kỳ World Cup đáng quên của đội chủ nhà.

Theo giới quan sát, thử thách lớn nhất của bóng đá Mỹ sẽ chỉ thực sự bắt đầu sau khi World Cup khép lại. Trong nhiều thập kỷ qua, sự quan tâm của người Mỹ đối với bóng đá thường tăng mạnh vào mỗi kỳ World Cup nhưng nhanh chóng giảm xuống sau đó, trong khi lượng khán giả truyền hình và số người đến sân hiếm khi duy trì được đà tăng trong chu kỳ 4 năm tiếp theo.

Nhà sử học bóng đá Stephen Brandt nhận định World Cup tại Mỹ khá giống giải bóng rổ đại học Mỹ (NCAA) hay Olympic: "Mọi người hào hứng trong thời gian diễn ra sự kiện, nói rằng sẽ tiếp tục quan tâm, nhưng rồi sự hứng thú dần phai nhạt."

Mặc dù vậy, nhiều tập đoàn truyền thông lớn vẫn tin rằng lần này sẽ khác. Netflix, Disney và YouTube được cho là sẵn sàng chi tới 2 tỷ USD để giành bản quyền phát sóng World Cup 2030 và 2034 bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha tại Mỹ.

World Cup 2026 đã khiến nước Mỹ, dù chỉ trong một thời gian ngắn, mang dáng dấp của một quốc gia say mê bóng đá. Điều còn chờ lời giải là liệu sức hút ấy có đủ để tạo nên một bước ngoặt lâu dài cho môn thể thao vua tại Xứ Cờ hoa, hay sẽ chỉ là một cơn sốt rực rỡ rồi nhanh chóng lắng xuống sau tiếng còi mãn cuộc./.

World Cup 2026: Cổ động viên Mỹ “phủ kín” Quảng trường Quốc gia Tối 1/7/2026, người hâm mộ bóng đá Mỹ tại thủ đô Washington đổ về khu Fan Zone ở Quảng trường Quốc gia để cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu với Bosnia và Herzegovina.