Trưởng đoàn cứu hộ Việt Nam kể về nhiệm vụ khắc nghiệt ở Venezuela

Đoàn cứu hộ Việt Nam coi Venezuela là nhiệm vụ khắc nghiệt nhất từng tham gia. Lực lượng đã trực tiếp đưa 57 thi thể ra khỏi đống đổ nát, hỗ trợ y tế hơn 200 lượt người, để lại hình ảnh đẹp.

Sau trận động đất kép gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại Venezuela, đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng chính quyền và nhân dân nước bạn.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Cục phó Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn công tác, chia sẻ về những khó khăn chưa từng có, kết quả đạt được và những câu chuyện phía sau hành trình cứu hộ đầy gian nan tại Venezuela./.

Thủ tướng dự Lễ tuyên dương Đoàn công tác hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất Sáng 11/7/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ tuyên dương Đoàn công tác Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.