Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp

Ngày 14/7/2026, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 237 Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14/7/1789-14/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Emmanuel Macron; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Sébastien Lecornu; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher và Chủ tịch Quốc hội Yaël Braun-Pivet.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng châu Âu và Ngoại giao Jean-Noël Barrot./.

Triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp Tiếp Tổng Thư ký Martin Briens, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn mong muốn không ngừng củng cố quan hệ với Pháp, đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Việt Nam trong EU.