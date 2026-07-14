Thứ trưởng Trần Quốc Phương: Cần dự báo sát thực tế và làm mới các động lực tăng trưởng

Phát biểu về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 tại Hội nghị giao ban báo chí được tổ chức ngày 14/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết trong thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục nhiều biến động khi xung đột tại Trung Đông còn rất phức tạp.

Ở trong nước, thiên tai, bão lũ, thời tiết cực đoan, El Nino... diễn biến khó lường. Điều đó đặt ra yêu cầu cần tính toán, dự báo sát hơn sự tác động của tình hình thế giới, cũng như rà soát và làm mới các động lực tăng trưởng để có sự quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, quyết tâm đạt được tăng trưởng hai con số cần được thấm nhuần ở từng cấp, từng ngành, từng người dân để biến ý chí, quyết tâm thành hành động cụ thể. Có như vậy mới có thể biến cơ hội và động lực thành kết quả, đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành cơ bản đầy đủ chủ trương, thể chế, chính sách, tháo gỡ căn bản các điểm nghẽn; cắt giảm trên quy mô lớn các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Chính phủ đã ban hành kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm để thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số và kiểm soát lạm phát bình quân khoảng 4,5%; đồng thời, cụ thể hóa đầy đủ, toàn diện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết về nhiệm vụ những tháng cuối năm, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục tập trung nâng cao công tác tổ chức thực thi, triển khai các chủ trương, quyết sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ với tinh thần “hành động, hành động và hành động; làm việc, làm việc và làm việc," “biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả," đề cao trách nhiệm người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên.

Các giải pháp trọng tâm bao gồm phối hợp chặt chẽ, đồng bộ chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô để khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quản lý ngân sách chặt chẽ, nuôi dưỡng nguồn thu; tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp miễn, giảm, gia hạn thuế, phí... hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế và hạ tầng chiến lược; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch; đổi mới tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả thực chất của các chương trình mục tiêu quốc gia; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, tập trung xử lý tài sản công là nhà, đất dôi dư.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm. Phát huy vai trò của các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhà nước và FDI trong phát triển chuỗi cung ứng trong nước; thu hút FDI có chọn lọc. Phát triển thị trường 100 triệu dân trong nước thành động lực quan trọng. Đa dạng hóa thị trường, nguồn cung, tuyến vận tải và đối tác đầu tư. Phát triển bền vững, an toàn, lành mạnh thị trường bất động sản, thúc đẩy nhà ở cho thuê.

Cùng với đó là hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao năng lực thực thi của cấp cơ sở. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường…

Thông tin về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, việc triển khai nhiệm vụ diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động rất khó lường, khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, thời cơ.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì tích cực trên hầu hết các lĩnh vực; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, an ninh năng lượng được đảm bảo. GDP 6 tháng ước tăng 8,18%, cao nhất từ năm 2011 đến nay, thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng cao. Các động lực về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu tăng trưởng tích cực, cao nhất trong nhiều năm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng tăng 4,38%, trong phạm vi mục tiêu kiểm soát (khoảng 4,5%); cung ứng điện và xăng dầu được bảo đảm.

Đến ngày 8/7/2026, thu ngân sách nhà nước đạt gần 1,62 triệu tỷ đồng, bằng 64,24% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đạt gần 357.000 tỷ đồng, đạt 35,5% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 38,4 nghìn tỷ đồng. Chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt; thị trường tiền tệ, ngoại hối cơ bản ổn định; thị trường vốn được tập trung phát triển, đưa vào vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon…

Những kết quả nêu trên được đánh giá là tích cực trong bối cảnh nền kinh tế chịu sự tác động rất lớn từ bên ngoài. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng nhìn nhận nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Dù tăng trưởng GDP đạt mức cao nhưng một số ngành, lĩnh vực chưa đạt kịch bản đề ra. Áp lực lạm phát vẫn hiện hữu trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới biến động mạnh. Đầu tư chưa chuyển hóa tương xứng thành năng lực sản xuất mới. Tiến độ giải ngân đầu tư công dù cải thiện nhưng chưa đáp ứng kỳ vọng do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thiếu nhân công, nguyên vật liệu và công tác chuẩn bị dự án.

Nhập siêu 6 tháng đầu năm vẫn ở mức cao, chủ yếu do giá xăng dầu và linh kiện điện tử tăng, cùng nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, xây dựng trung tâm dữ liệu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Bên cạnh đó, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao còn nhiều hạn chế. Đời sống của một bộ phận người dân, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp khó khăn. Thiên tai, hạn hán và xâm nhập mặn tiếp tục là những thách thức lớn đối với phát triển bền vững./.

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