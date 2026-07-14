Ban Tuyên giáo và Dân vận TW tiên phong trong công tác chính trị, tư tưởng

Chiều 14/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, sinh hoạt chuyên đề về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đánh giá cao hội nghị sơ kết đã gắn nội dung sinh hoạt chuyên đề về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Đây là chuyên đề có ý nghĩa quan trọng, đã được quán triệt ở các cấp nhưng vẫn cần tiếp tục quán triệt.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cơ quan cũng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

"Mỗi đảng viên, cán bộ ngành tuyên giáo và dân vận phải thực sự gương mẫu, mang trong mình khát vọng cống hiến, tạo nên khối đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt các quy định của Đảng," ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Cơ quan tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về công tác chính trị, tư tưởng, trách nhiệm nêu gương.

Song song đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; đổi mới nội dung, hình thức; sinh hoạt phải thực chất, ngắn gọn, hiệu quả, đánh giá phải thẳng thắn.

Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, phát triển đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đảng và hoạt động chuyên môn; nâng cao hiệu quả các nền tảng số phục vụ quản lý, điều hành và triển khai các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao chất lượng quản trị, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Cơ quan.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Cơ quan tiếp tục được đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, rõ trách nhiệm, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đáng chú ý, công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, kiểm tra, giám sát, dân vận và xây dựng cơ quan, đơn vị.

Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được tổ chức nghiêm túc, kịp thời, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được tăng cường; nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng được giữ vững; công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý đảng viên, kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ và hoạt động của các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đảng ủy Cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Ban lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ chính trị với nhiều nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ.

Đáng chú ý, chất lượng công tác tham mưu chiến lược trên các lĩnh vực tuyên giáo và dân vận tiếp tục được nâng lên; công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nghiên cứu dư luận xã hội và công tác dân vận được triển khai chủ động, hiệu quả, góp phần củng cố sự thống nhất trong Đảng, tăng cường đồng thuận xã hội và phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương...

Từ những ưu điểm đã đạt được và hạn chế còn tồn tại, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026. Trong đó, Đảng ủy tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2025-2030 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; cụ thể hóa đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Đảng ủy Cơ quan gắn với nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ, đảng bộ bộ phận.

Tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường đoàn kết, thống nhất; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu; nâng cao chất lượng phối hợp giữa Đảng ủy với Lãnh đạo Ban trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định là tập trung lãnh đạo hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các đề án, chương trình, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban Chỉ đạo Trung ương và Lãnh đạo Ban giao; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược trên các lĩnh vực tuyên giáo và dân vận, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và nghiên cứu, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội./.

Đổi mới phương pháp công tác dân vận lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm Việc giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh điểm nóng cần đổi mới mạnh mẽ phương thức tiến hành công tác dân vận trong thời đại số.

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