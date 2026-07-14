Kỷ luật cảnh cáo hai nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 14/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã ký 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, tại Quyết định số 1275/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021 do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày Quyết định số 67-QĐ/UBKTTW ngày 22/5/2026 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có hiệu lực.

Tại Quyết định số 1276/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Lại Thanh Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021 do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày Quyết định số 68 QĐ/UBKTTW ngày 22/5/2026 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có hiệu lực.

Hai Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (14/7/2026)./.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật nhiều cán bộ tỉnh Bắc Ninh và Quảng Ninh Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các ông: Nguyễn Văn Linh, Lại Thanh Sơn, Trịnh Hữu Thắng, Bùi Thế Sơn, Phạm Giang, Nguyễn Tiến Cơi, Nguyễn Văn Khái, Nguyễn Văn Sơn.