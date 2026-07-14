Tuyên dương lực lượng cứu hộ trở về từ tâm chấn động đất Venezuela

Chiều 14/7, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an tổ chức gặp mặt, biểu dương cán bộ, chiến sỹ vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Venezuela trở về.

Biểu dương các cán bộ, chiến sỹ vừa hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, nhấn mạnh thảm họa động đất vừa qua tại nước bạn Venezuela đã gây ra những thiệt hại vô cùng nghiêm trọng về người và tài sản.

Trong bối cảnh khó khăn chồng chất khó khăn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở và những dư chấn nguy hiểm vẫn trực chờ, Đảng và Nhà nước ta đã ra "mệnh lệnh trái tim" cử đoàn công tác gồm lực lượng Công an và Quân đội không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, lập tức lên đường

Trong suốt thời gian làm nhiệm vụ, đoàn công tác đã phát huy cao độ, không ngại gian khổ, nguy hiểm, chạy đua với thời gian để tìm kiếm, cứu hộ những người bị nạn mắc kẹt trong các đống đổ nát.

Các cán bộ, chiến sỹ đã thể hiện tính chuyên nghiệp cao, sử dụng thành thạo các trang thiết bị hiện đại, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với lực lượng cứu hộ của nước chủ nhà và các quốc gia khác; làm việc với tinh thần "Vì nhân dân quên mình," không chỉ cứu hộ, cứu nạn mà còn chia sẻ, động viên, giúp đỡ người dân Venezuela vượt qua nỗi đau mất mát.

Lực lượng cứu hộ Việt Nam nỗ lực tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát. (Ảnh: TTXVN phát)

Hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân Việt Nam tận tụy, kiên cường, hết lòng vì nhân dân nước bạn đã để lại ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp trong lòng người dân Venezuela cũng như bạn bè quốc tế. Đó chính là minh chứng sống động cho bản lĩnh, trí tuệ và tấm lòng nhân ái của người chiến sỹ Công an cách mạng.

Riêng đối với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chiến công và những kinh nghiệm quý báu từ đợt công tác hỗ trợ quốc tế tại Venezuela lần này là tài sản vô giá.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng lực lượng ngày càng tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thiếu tướng Dương Đức Hải đề nghị đánh giá sâu sắc toàn diện về đợt công tác, đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu về công tác tổ chức, chỉ huy điều hành, phối hợp hiệp đồng quốc tế, cũng như việc sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng trong điều kiện địa hình, thời tiết và tính chất thảm họa phức tạp.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập các phương án cứu nạn, cứu hộ thảm họa, thiên tai lớn; chú trọng đào tạo chuyên sâu, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật và bản lĩnh ý chí cho cán bộ, chiến sỹ, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi tình huống sự cố, tai nạn cả trong nước và quốc tế khi có yêu cầu.

Lực lượng cứu hộ Việt Nam nỗ lực tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát. (Ảnh: TTXVN phát)

Các lực lượng tăng cường nghiên cứu, đề xuất đầu tư, trang bị các phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ tiên tiến, hiện đại, bảo đảm tính đồng bộ và cơ động cao; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, những hành động dũng cảm của cán bộ, chiến sỹ trong đợt công tác vừa qua, những hình ảnh đẹp của người chiến sỹ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin về hai trận động đất kép xảy ra tại Venezuela vào ngày 24/6 khiến ít nhất 1.430 người thiệt mạng, 3.238 người bị thương và khoảng 50.000 người vẫn mất tích, Thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ của Việt Nam sang giúp Venezuela khắc phục hậu quả động đất gồm 124 đồng chí và 90 tấn hàng hóa hỗ trợ. Đoàn có 82 đồng chí Quân đội, 42 đồng chí Công an./.

Đoàn cứu hộ Việt Nam hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nhân đạo tại Venezuela Vượt điều kiện khắc nghiệt sau thảm họa động đất, đoàn cứu hộ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, cứu trợ nhân đạo, góp phần hỗ trợ người dân Venezuela, lan tỏa tinh thần nhân ái.