Xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào ổn định, hợp tác và phát triển

Thực hiện chương trình đối ngoại giữa các địa phương khu vực biên giới, chiều 14/7, lãnh đạo các xã Na Sang, Mường Chà và Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu huyện Mường Mày, tỉnh Phongsaly (Lào).

Sự kiện là dịp để chính quyền các địa phương hai bên gặp gỡ, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành nhà nước ở cơ sở, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Tại buổi làm việc, đại diện chính quyền các địa phương đã giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, sát dân, hiểu dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bí thư Đảng ủy xã Na Sang, tỉnh Điện Biên, Nguyễn Trường Giang phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Hai bên đã trao đổi các giải pháp phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện miền núi, vùng cao; phát triển nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, thương mại, dịch vụ; xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho người dân tại các địa phương.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động khảo sát thực tế các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương.

Đoàn đại biểu huyện Mường Mày cùng lãnh đạo các xã Na Sang, Mường Chà và Si Pa Phìn đã tham quan điểm du lịch cộng đồng bản Nà Sự (xã Mường Chà), mô hình trồng dứa tại xã Na Sang; nghe giới thiệu về hiệu quả sản xuất, định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với nâng cao đời sống người dân.

Qua khảo sát thực tế, các đại biểu tìm hiểu đời sống văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc khu vực biên giới; trao đổi kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng, khai thác giá trị ẩm thực địa phương, quảng bá sản phẩm thủ công mỹ nghệ, góp phần tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền, Trưởng Đoàn đại biểu huyện Mường Mày Thoong Khun Saynhakhon đã chúc mừng những thành tựu to lớn mà các địa phương đã đạt được.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền, Trưởng Đoàn đại biểu huyện Mường Mày, Thoong Khun Saynhakhon phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Trong không khí đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, đại biểu hai bên thống nhất tiếp tục duy trì thường xuyên các hoạt động gặp gỡ, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa chính quyền các địa phương biên giới; tăng cường hợp tác trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, phòng, chống thiên tai.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật của mỗi nước và các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới.

Hai bên tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng hóa trái phép; kịp thời phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tôn trọng độc lập, chủ quyền và pháp luật của mỗi nước.

Các địa phương thống nhất tiếp tục phối hợp gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc hai bên biên giới; tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Trước đó, Đoàn đại biểu huyện Mường Mày đã đến tham quan Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn; nghe giới thiệu về tình hình hoạt động, cơ sở vật chất, công tác giáo dục của nhà trường; đồng thời trao đổi kinh nghiệm trong công tác giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

Kết nghĩa cụm dân cư biên giới, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Lào Sau hơn 10 năm triển khai, mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa Việt Nam và Lào đã trở thành điểm sáng trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

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