Sáng 14/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban quý 2/2026 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương, đánh giá thực hiện nhiệm vụ quý 2/2026 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Kết quả công tác nổi bật

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà trình bày báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả công tác nổi bật trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026.

Quý 2/2026, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; GDP ước tính đạt 8,39%, đưa mức tăng trưởng 6 tháng là 8,18%, là mức tăng cao nhất từ năm 2011 đến nay; trong đó, có 9 địa phương tăng trưởng 2 con số trên 10% (chiếm 18,6% GDP cả nước) gồm: Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Tây Ninh.

Thu hút FDI ước đạt 34 tỷ USD, tăng 61%. Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập so với cùng kỳ tăng so với năm 2025. Tổng số đầu tư toàn xã hội tăng trưởng ổn định, thu ngân sách nhà nước đạt gần 1,57 triệu tỷ đồng.

Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo bước chuyển biến về chất trong quản trị quốc gia theo hướng hiện đại; gắn phân cấp, phân quyền với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Bước đầu ở cấp xã đã trở thành trung tâm vận hành mới ở cơ sở; gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Tiến độ giải quyết nhanh hơn, thái độ phục vụ tốt hơn và sự hài lòng của người dân cao hơn.

Các Đảng ủy, các ban Đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương cơ bản hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao và nhiều nhiệm vụ đột xuất phát sinh; đã khẩn trương, tích cực thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Các tỉnh ủy, thành ủy đẩy mạnh rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường cán bộ về cấp tỉnh và cấp xã...

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận, phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, trong quý 2/2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; tổ chức các Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị bảo đảm kịp thời đến toàn thể cán bộ, đảng viên; nhiều nhiệm vụ quan trọng đạt kết quả tích cực.

Về nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh, công việc rất nhiều, khẩn trương, cấp bách, nhất là về yêu cầu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Đồng chí đề nghị phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đổi mới tư duy, phương pháp, tác phong công tác theo hướng thiết thực, hiệu quả, chủ động phối hợp nhịp nhàng, giải quyết hiệu quả, kịp thời các công việc thường xuyên, đột xuất.

Quang cảnh hội nghị giao ban. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí nêu rõ, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận 226 của Ban Bí thư, giảm hội họp, chấn chỉnh lề lối làm việc; giảm văn bản, giảm giấy tờ, nhất là giảm báo cáo, giảm gánh nặng cho cơ sở; tích hợp hội họp, tích hợp văn bản, các cuộc họp cần thiết phải tổ chức thì cần ngắn gọn, thiết thực, bàn trực tiếp vào vấn đề để giải quyết.

Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các ban đảng Trung ương tiến hành rà soát để tham mưu, đề xuất việc tích hợp các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn... bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tránh tình trạng ban hành quá nhiều văn bản, vừa chồng chéo, trùng lặp, vừa phân mảnh, cắt khúc.

Triển khai quyết liệt những nhiệm vụ trọng tâm

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị chủ động chuẩn bị tốt các nội dung trình Hội nghị Trung ương 3. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Trong 6 tháng cuối năm, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, xử lý triệt để, không để phát sinh điểm nghẽn mới, khoảng trống pháp lý; bảo đảm phân cấp, phân quyền đi đôi với nguồn lực và trách nhiệm.

Nhanh chóng tháo gỡ xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ, có vướng mắc, dự án đang chờ đưa vào sử dụng, đẩy nhanh tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong quý 3 và cả năm 2026.

Các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, các văn bản chồng chéo, mâu thuẫn, nhất là các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, sản xuất, tạo việc làm để thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Hoàn thiện công tác quy hoạch; đẩy nhanh việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai sơ kết thực hiện Nghị quyết số 18, ngày 16/8/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và đề xuất sửa đổi, bổ sung những vấn đề liên quan đến chính sách đất đai, chính sách nhà ở, phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Có kế hoạch chuẩn bị tốt năm học 2026-2027 trên phạm vi toàn quốc; bảo đảm đủ trường, lớp cho học sinh và khai giảng năm học mới; nghiên cứu, xây dựng Trạm y tế tại các xã biên giới, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và trường học tại các địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người có công, thương binh, gia đình liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân dịp 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ; đồng thời đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện thật tốt Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. Đây là trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với những người con ưu tú đã chiến đấu, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; nghiên cứu phương án hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung những luật trong năm 2026 (có hơn 40 luật cần sửa đổi, bổ sung); hoàn thiện các luật liên quan đến phân cấp, phân quyền, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và cơ chế "ủy quyền lập pháp"; lãnh đạo, chỉ đạo thể chế các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, liên thông; khắc phục triệt để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh công tác ngoại giao nhằm huy động nguồn lực và mở rộng thị trường phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số; giữ vững trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm về buôn lậu, hàng giả, kém chất lượng, tội phạm trên không gian mạng; chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Cùng với đó chủ động làm tốt công tác nghiên cứu chiến lược, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến độc lập, chủ quyền, kinh tế, xã hội; thúc đẩy việc ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực thực thi của Đảng; xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Thực hiện nghiêm các kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Nghị quyết 57 và Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước...

Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; làm tốt công tác quản lý giá cả, thị trường, điều tiết cung-cầu; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, trục lợi, tăng giá bất thường; bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước; đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện, truyền tải điện, bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, sinh hoạt; có giải pháp kịp thời ứng phó với hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai (bão lụt, nắng nóng, khô hạn kéo dài, xâm nhập mặn bất thường...).

Cùng với đó chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, chủ động phòng, chống mưa bão, thiên tai, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh dữ liệu, trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, coi trọng truyền thông chính sách để tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin vào sự phát triển; kịp thời đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; xử lý kịp thời những thông tin xấu độc, những thông tin gây dư luận không tốt trong xã hội...

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng tiếp thu ý kiến tại Hội nghị để bổ sung, hoàn thiện báo cáo và có văn bản thông báo kết luận để các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Ban Đảng Trung ương, theo dõi sát tình hình các địa phương, kịp thời báo cáo Ban Bí thư chỉ đạo xử lý ngay những vấn đề liên quan./.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì giao ban quý 2 năm 2026 Sáng 14/7/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì giao ban quý 2/2026 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương.