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Khuyến cáo người dân lựa chọn bãi tắm an toàn để tránh tai nạn đáng tiếc

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách chọn bãi tắm có lực lượng cứu hộ và tuân thủ biển cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn mùa du lịch hè.

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Vào mùa du lịch hè, nguy cơ mất an toàn khi tắm biển, đặc biệt tại các khu vực có sóng lớn, dòng chảy xa bờ nguy hiểm luôn là mối đe dọa hiện hữu. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách cần tuyệt đối tuân thủ các biển cảnh báo, lựa chọn khu vực bãi tắm an toàn và có lực lượng cứu hộ túc trực để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra./.

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