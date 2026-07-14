Ninh Bình bàn giao 3.959 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN

Tính đến ngày 14/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Ninh Bình (Ban Chỉ đạo 515) đã bàn giao 3.959 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin đến Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sỹ.

Các lực lượng đã khai quật 4.442/7.839 phần mộ liệt sỹ theo kế hoạch, thu được 4.025 mẫu sinh phẩm. Trong đó, 3.959 mẫu đủ điều kiện đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để phân tích, giám định ADN.

Quá trình triển khai lấy mẫu cho thấy có 417 phần mộ không thu được mẫu sinh phẩm, gồm 278 phần mộ không còn tiểu cốt và 139 phần mộ không đủ điều kiện lấy mẫu do hài cốt đã phân hủy hoặc không còn vật liệu sinh học phục vụ giám định. Đến nay, công tác lấy mẫu đã hoàn thành tại 108/250 nghĩa trang liệt sỹ thuộc 33/104 xã, phường ở tỉnh.

Để bảo đảm tính chính xác và khách quan, việc khai quật, lấy mẫu sinh phẩm được thực hiện theo quy trình chuyên môn thống nhất, dưới sự phối hợp của các cơ quan, chính quyền địa phương cùng đơn vị chuyên môn về pháp y.

Lực lượng quân đội kiểm tra thực địa khu vực dự kiến khai quật hài cốt liệt sỹ phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Mỗi mẫu sinh phẩm đều được mã hóa, lập hồ sơ, niêm phong và bảo quản nghiêm ngặt trước khi bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để phân tích, đối chiếu ADN theo quy định.

Việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ là một nhiệm vụ trọng tâm của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Đây là chủ trương có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sỹ chưa rõ thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sỹ, đồng thời thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin phần mộ, chuẩn bị đầy đủ điều kiện về nhân lực, phương tiện, hồ sơ và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn để đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, bảo đảm chất lượng, an toàn và đúng quy định.

Cùng với việc tiếp tục thu nhận mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang còn lại, tỉnh sẽ phối hợp với Viện Pháp y Quân đội và cơ quan chức năng trong việc đối chiếu kết quả giám định ADN với cơ sở dữ liệu thân nhân liệt sỹ, từng bước xác định danh tính liệt sỹ còn thiếu thông tin, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa./.

Công an Quảng Ngãi đồng loạt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ Mỗi mẫu ADN không chỉ là nguồn gene quý phục vụ đối sánh dữ liệu quốc gia mà còn mở thêm hy vọng đưa các liệt sỹ trở về với tên tuổi và gia đình sau nhiều thập kỷ.

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