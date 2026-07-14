Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia

Sáng 14/7, tại Văn phòng Tòa Hành chính tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia, Ban Chuyên trách tỉnh An Giang (Việt Nam) và Ban Chuyên trách tỉnh Tà Keo (Campuchia) tổ chức Lễ ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh được quy tập trên địa bàn tỉnh Tà Keo trong mùa khô 2025-2026.

Đoàn Ban Chuyên trách tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh làm Trưởng đoàn; phía tỉnh Tà Keo có ngài Sut Khon, Phó Tỉnh trưởng, Phó Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Tà Keo cùng lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng vũ trang hai địa phương tham dự.

Theo biên bản được ký kết, Ban Chuyên trách tỉnh Tà Keo bàn giao cho Ban Chuyên trách tỉnh An Giang 14 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, gồm 10 hài cốt được quy tập tại huyện Kirivong và 4 hài cốt tại huyện Tram Kok để đưa về nước tổ chức lễ truy điệu và an táng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước trân trọng cảm ơn Chính phủ Hoàng gia Campuchia, chính quyền, Ban Chuyên trách, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Tà Keo đã luôn phối hợp, hỗ trợ Đội K93 tỉnh An Giang trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Ông nhấn mạnh, mặc dù chiến tranh đã lùi xa, điều kiện tìm kiếm ngày càng khó khăn song với sự giúp đỡ của phía bạn, Đội K93 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mùa khô 2025-2026. Đồng thời bày tỏ mong muốn Ban Chuyên trách và nhân dân tỉnh Tà Keo tiếp tục cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập những hài cốt liệt sỹ còn lại, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

Ban Chuyên trách tỉnh An Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Tà Keo chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TTXVN phát)

Phó Tỉnh trưởng, Phó Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Tà Keo Sut Khon khẳng định, công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sỹ là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam.

Ông đánh giá cao những nỗ lực của Đội K93 và sự phối hợp hiệu quả giữa hai tỉnh trong nhiều năm qua; đồng thời cam kết tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Việc tiếp nhận 14 hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Tà Keo là kết quả mở đầu của đợt tiếp nhận hài cốt liệt sỹ trong mùa khô 2025-2026, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, thể hiện quyết tâm của tỉnh An Giang và các địa phương Campuchia trong hành trình đưa các anh hùng liệt sỹ trở về đất mẹ./.

Đón 173 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện hy sinh tại Campuchia trở về với đất mẹ Với quyết tâm cao, cán bộ, chiến sỹ các Đội K đã vượt qua mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, chính quyền và nhân dân Campuchia để hoàn thành nhiệm vụ được giao.