Thành phố Hồ Chí Minh: Tuyên án chung thân Tổng Giám đốc lừa đảo hơn 426 tỷ đồng

Sau 8 ngày xét xử, ngày 14/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1 (phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh) đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Ngân Trang (sinh năm 1983, nguyên là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Sao Vàng, xét xử vắng mặt) mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Với vai trò giúp sức, bị cáo Phạm Thu Hà (sinh năm 1983, nguyên là Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, thủ quỹ Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Sao Vàng) bị tuyên phạt 16 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, hai bị cáo phải liên đới bồi thường khoảng 237 tỷ đồng cho 407/444 bị hại trong vụ án.

Cơ quan chức năng tiếp tục kê biên một số tài sản là nhà ở, đất đai, cổ phần tại một số doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Sao Vàng và 2 bị cáo để đảm bảo thi hành án.

Theo cáo trạng, bị cáo Huỳnh Thị Ngân Trang là người sáng lập, quản lý, điều hành thực tế hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Sao Vàng (trụ sở tại Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây, nay là Thành phố Hồ Chí Minh) và một số doanh nghiệp khác.

Từ năm 2012-2017, Trang đã kêu gọi các khách hàng ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư với mức lợi nhuận cao từ 22%-30%/năm mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh, cam kết bảo toàn vốn và trả lợi nhuận đầy đủ, thậm chí trả lợi nhuận trước.

Bằng các thủ đoạn trên, Huỳnh Thị Ngân Trang đã lừa đảo chiếm đoạt của 444 khách hàng với tổng số tiền hơn 426 tỷ đồng. Lợi dụng việc được cho tại ngoại vì đang mang thai và nuôi con dưới 36 tháng tuổi, Trang đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị cơ quan điều tra truy nã. Vì vậy, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xét xử vắng mặt đối với bị cáo Trang theo quy định.

Mặc dù đầu tư vào các dự án, mua cổ phần bị thua lỗ, không có doanh thu, nhưng Trang vẫn duy trì trả lợi nhuận bằng cách lấy tiền của người này trả cho người kia. Cuối năm 2016, dù Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Sao Vàng và một số công ty khác do Trang điều hành chấm dứt các hoạt động đầu tư các dự án, nhưng vẫn tiếp tục huy động vốn khách hàng hợp tác đầu tư.

Đến giữa năm 2017, dù hết khả năng chi trả nhưng Trang vẫn tiếp tục lừa dối, thông qua các kênh để kêu gọi, lôi kéo khách hàng gửi tiền vào để chiếm đoạt, sử dụng chi trả cho các khách hàng trước đó.

Đối với bị cáo Phạm Thu Hà, cơ quan điều tra xác định Hà đã tham gia xuyên suốt trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp do Trang điều hành. Hà hỗ trợ, giúp sức Huỳnh Thị Ngân Trang ký hợp đồng hợp tác đầu tư với khách hàng và giúp chuyển tiền khách hàng đầu tư từ Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Sao Vàng đến cá nhân Trang, thực hiện lập khống một số chứng từ để hợp thức hóa pháp lý, trực tiếp ký hợp đồng hợp tác đầu tư với một số khách hàng dù biết rõ công ty đầu tư không có doanh thu lợi nhuận.

Cáo trạng cũng nêu rõ kết quả điều tra xác minh đối với một số cổ đông, nhân viên của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Sao Vàng và các đơn vị liên quan trong thời gian trước đây.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Thu Hà thừa nhận các hành vi như cáo trạng, nhưng cho rằng bản thân cũng là nạn nhân của Trang, do chỉ làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo của Trang mà không hiểu bản chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây ra hậu quả đáng tiếc cho các bị hại, bản thân bị cáo không được chia chác gì trong vụ việc.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định với vai trò lãnh đạo doanh nghiệp, vừa là thủ quỹ, nhất là ở hành vi quản lý tài khoản để nhận tiền, lập hồ sơ khống để hợp thức hóa về pháp lý, bị cáo buộc phải nhận thức hành vi, không thể nói không biết là không có trách nhiệm./.

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