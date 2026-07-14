Chi tiết về thông báo lưu trú: Người dân thực hiện qua VNeID, không cần đến cơ quan công an

Quy định mới về thông báo lưu trú được xây dựng theo hướng mở rộng đối tượng thực hiện, đa dạng hóa phương thức thông báo và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, qua đó tạo thuận lợi hơn cho người dân trong thực hiện các quy định về cư trú.

Trao đổi về nội dung này, Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), cho biết quy định mới tập trung làm rõ trách nhiệm thông báo lưu trú của các chủ thể liên quan.

Theo đó, ngoài hộ gia đình, cơ sở lưu trú và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện cũng có trách nhiệm thông báo khi có người lưu trú qua đêm trên phương tiện.

Đối với trường hợp chủ hộ hoặc thành viên hộ gia đình không có mặt, người đến lưu trú phải tự thực hiện việc thông báo lưu trú theo quy định.

Nội dung thông báo bao gồm các thông tin cơ bản như họ tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu, lý do lưu trú, thời gian và địa chỉ lưu trú.

Việc thông báo phải được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú. Trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì phải thông báo trước 8 giờ ngày hôm sau. Thời gian lưu trú được thông báo không quá 30 ngày.

Theo Đại tá Ngô Như Cường, người dân có thể thực hiện thông báo lưu trú thông qua nhiều hình thức như điện thoại, hộp thư điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú, Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID hoặc phần mềm thông báo lưu trú. Do đó, người dân không bắt buộc phải trực tiếp đến cơ quan công an để thực hiện thủ tục.

Đại tá Ngô Như Cường cho biết việc sửa đổi quy định nhằm bảo đảm thông tin về nơi ở thực tế của công dân được cập nhật đầy đủ, chính xác, phục vụ công tác quản lý cư trú, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, cứu hộ, cứu nạn và xây dựng các chính sách an sinh xã hội.

"Về cơ bản, quy định này không gây phiền hà cho người dân vì thủ tục đơn giản, không thu lệ phí, có nhiều hình thức thực hiện và chủ yếu khai thác thông tin điện tử qua VNeID," Đại tá Ngô Như Cường nhấn mạnh./.