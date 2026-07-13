Quảng Ngãi: Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tàu không số C43B

Ngày 13/7, tại bãi biển Quy Thiện, tỉnh Quảng Ngãi, trong khuôn khổ khảo sát, nắm tình hình trên các vùng biển, đảo ven bờ miền Trung năm 2026, Đoàn công tác của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và các địa phương đã tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tàu không số C43B nhằm tri ân những cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh trên tuyến Đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại.

Lễ tưởng niệm do Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, đại diện các cơ quan của Cảnh sát biển Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo các địa phương ven biển miền Trung cùng đại diện nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức đồng hành với đoàn công tác.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại lễ tưởng niệm, Ban Tổ chức ôn lại chiến công oanh liệt của tàu không số C43B thuộc Đoàn vận tải biển 759, tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân.

Rạng sáng ngày 1/3/1968, trong khi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển 37 tấn vũ khí chi viện chiến trường miền Nam phục vụ Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, tàu C43B bị lực lượng địch phát hiện và bao vây trên vùng biển Quy Thiện. Sau nhiều giờ chiến đấu quyết liệt với tàu chiến và máy bay đối phương, cán bộ, chiến sỹ trên tàu đã kiên cường chống trả, tiêu diệt nhiều phương tiện của địch, đồng thời kiên quyết phá hủy con tàu để bảo vệ bí mật tuyến vận tải chiến lược trên biển. Trong trận chiến đấu đó, nhiều cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, góp phần viết nên trang sử hào hùng của Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tàu không số C43B nhằm tri ân những cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh trên tuyến Đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức nhấn mạnh, sự hy sinh của các cán bộ, chiến sỹ tàu không số C43B là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những chiến công và sự cống hiến của các Anh hùng liệt sỹ vẫn luôn là nguồn động viên, cổ vũ các thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển Việt Nam nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Di tích Điểm cập bến tàu không số C43B tại bãi biển Quy Thiện được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2016. Đây là "địa chỉ đỏ" có ý nghĩa đặc biệt trong giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của các thế hệ đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước./.

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