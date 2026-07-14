Thanh Hóa: Cháy lớn ở kho chứa giày trong khu Công nghiệp Tây Bắc Ga

Khoảng 20 giờ tối 13/7, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên tự động hóa máy giày Toàn Thịnh Việt Nam ở Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) phát hiện cháy tại khu vực tầng 2 nhà kho của công ty.

Do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng phát dữ dội.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ đã sử dụng phương tiện sẵn có để xử lý ban đầu, đồng thời tổ chức di tản công nhân đang làm việc và thông báo cháy đến lực lượng chức năng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng huy động tối đa lực lượng, phương tiện, xe chữa cháy và robot chữa cháy đến hiện trường triển khai dập lửa.

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tổ chức nhiều mũi tấn công vào khu vực nhà kho, đồng thời phun nước làm mát các công trình lân cận nhằm ngăn chặn cháy lan.

Đến 22 giờ 30 phút, lực lượng cứu hộ đã cơ bản khoanh vùng, hạn chế nguy cơ cháy lan sang các công trình xung quanh và tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện thực hiện công tác chữa cháy.

Đến thời điểm 23 giờ 28 phút chưa ghi nhận thiệt hại về người./.

Cháy dữ dội xưởng gỗ ở Hà Nội, lửa bao trùm hai căn nhà 500m2 Sáng 13/7, hỏa hoạn bùng phát tại một căn nhà kết hợp sản xuất ở xã Tây Phương (Hà Nội), ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Nguyên nhân vụ cháy cũng đang được các lực lượng chức năng làm rõ.