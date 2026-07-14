Trao quyết định bổ nhiệm, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sáng nay, 14/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng cho đơn vị này.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu khẳng định việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Bộ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh ngành giáo dục đang bước vào giai đoạn đổi mới căn bản, toàn diện, trước yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Theo Phó Thủ tướng, giáo dục và đào tạo đang chuyển mạnh từ giai đoạn xây dựng chủ trương sang tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ để tạo ra những kết quả thực chất. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước chỉ thực sự có ý nghĩa khi được triển khai hiệu quả, tạo chuyển biến cụ thể trong từng nhà trường, đối với đội ngũ nhà giáo và người học. Vì vậy, việc bổ sung hai thứ trưởng sẽ góp phần tăng cường năng lực tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc hai tân thứ trưởng đều trưởng thành từ ngành giáo dục, có quá trình công tác phong phú, kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý là những điều kiện thuận lợi để cùng tập thể lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ lớn của ngành trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Thủ tướng đề nghị hai thứ trưởng đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý theo hướng quản trị phát triển, tăng cường lắng nghe ý kiến của nhà giáo, nhà khoa học, người học, phụ huynh, doanh nghiệp và địa phương để các chính sách sát thực tiễn, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở; phát huy tốt nhất năng lực, kinh nghiệm và sở trường, chủ động phát hiện, tháo gỡ các rào cản đối với sự phát triển giáo dục.

Ông cũng đề nghị Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn sớm phân công nhiệm vụ phù hợp để phát huy cao nhất năng lực của từng thứ trưởng, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất và phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Thay mặt phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Chính phủ và sự phân công của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; không ngừng học tập, rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ông Đoàn Trung Kiên. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên khẳng định sẽ cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, chung sức triển khai hiệu quả các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo.

Ông cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; sự chỉ đạo, hỗ trợ của Bộ trưởng, các đồng chí thứ trưởng, lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành để sớm hòa nhập công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 10/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký quyết định số 1256/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và quyết định số 1259/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tháng 3/2026, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cũng đã nhận quyết định số 425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo có 5 thứ trưởng, gồm Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng, các Thứ trưởng Lê Quân, Nguyễn Thị Quyên Thanh, Đoàn Trung Kiên, Phạm Quang Hưng./.

Bổ nhiệm Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Long làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.