Các địa phương miễn phí sách giáo khoa cho học sinh năm học 2026-2027

Đến thời điểm này, đã có 5 địa phương trên cả nước công bố miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2026-2027, gồm tỉnh Quảng Ninh, Cà Mau, phường Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng), phường Đồng Xoài (thành phố Đồng Nai).

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, đơn vị này đang hoàn thiện thủ tục về miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, giáo viên trên địa bàn tỉnh trước thềm khai giảng năm học mới 2026-2027 theo hình thức mượn - trả. Do mức kinh phí thực hiện khá lớn nên Cà Mau dự kiến thực hiện theo lộ trình, bắt đầu từ bậc tiểu học.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết sẽ triển khai cho mượn sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, bắt đầu từ lớp 1, lớp 6 và lớp 10 và sẽ hoàn thành cho tất cả các khối học vào năm 2029. Riêng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số sẽ được cấp sách miễn phí hàng năm.

Tỉnh Quảng Ninh dự kiến năm học 2026-2027 sẽ chi khoảng 70 tỷ đồng cho việc mua sách giáo khoa, đưa về các nhà trường và cho học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên mượn miễn phí. Quảng Ninh đặt mục tiêu sách sẽ được trao tận tay cho giáo viên và học sinh trước ngày 15/8.

Sách giáo khoa bản mới in năm 2026 đã được đưa lên kệ để phục vụ năm học mới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại phường Đồng Xoài (thành phố Đồng Nai), phường triển khai mô hình “Thư viện sách giáo khoa dùng chung - cấp phát sách giáo khoa miễn phí”. Học sinh được mượn trọn bộ sách giáo khoa trước năm học và hoàn trả sau khi kết thúc năm học để tiếp tục sử dụng cho các khóa sau. Phường đã vận động được 5.466 bộ sách giáo khoa, chuyển về 4 trường học trên địa bàn, phục vụ các học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Xoài Bùi Xuân Linh cho biết, đề án được triển khai nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập, bảo đảm an sinh xã hội và giảm gánh nặng chi phí đầu năm học cho các gia đình.

Phường Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) là địa phương đầu tiên trên cả nước công bố cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn. Kinh phí để thực hiện mục tiêu này khoảng 2 tỷ đồng, được địa phương huy động từ nguồn lực xã hội hóa.

Miễn phí sách giáo khoa cho học sinh là chính sách nhân văn, nhằm giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh đồng thời tránh lãng phí trong sử dụng sách, được Bộ Chính trị đặt ra tại Nghị quyết số Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ miễn phí sách giáo khoa cho học sinh trên cả nước.

Miễn phí sách giáo khoa là chính sách nhân văn nhằm giảm gánh nặng chi phí học tập cho phụ huynh đồng thời giảm lãng phí trong sử dụng sách. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Thực hiện Nghị quyết 71, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 271/2026/NĐ-CP quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, từ năm học 2029-2030 sẽ miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc. Mỗi học sinh sẽ được mượn một bộ sách giáo khoa tại thư viện trường.

Theo Nghị định 271, Nhà nước đầu tư mua sắm sách giáo khoa trang bị cho thư viện các cơ sở giáo dục để tổ chức cho học sinh mượn và trả sách sử dụng trong năm học hoặc học kỳ theo quy định của cơ sở giáo dục.

Học sinh mượn sách giáo khoa tại thư viện nhà trường vào đầu năm học hoặc đầu học kỳ; chậm nhất 15 ngày trước ngày khai giảng năm học mới hoặc đầu học kỳ.

Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức cho học sinh mượn và trả sách giáo khoa có thời hạn; sau khi kết thúc thời gian sử dụng, sách giáo khoa được thu hồi, kiểm kê và bảo quản để tiếp tục sử dụng cho các năm học tiếp theo.

Các địa phương trên là những đơn vị “về đích” sớm nhất trong thực hiện mục tiêu miễn phí sách giáo khoa của Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và Nghị định số 271 của Chính phủ.

Năm học 2026-2027 cũng là năm đầu tiên học sinh cả nước sẽ thống nhất dùng chung một bộ sách giáo khoa. Bộ sách thống nhất được chọn là bộ Kết nối tri thức và cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam./.

Đồng Nai: Mượn sách giáo khoa miễn phí, viết tiếp ước mơ đến trường Trước ngày khai giảng, mỗi học sinh sẽ được mượn đầy đủ một bộ sách giáo khoa theo chương trình học; cuối năm học, sách được thu hồi, phân loại, bảo quản để tiếp tục phục vụ các khóa sau.