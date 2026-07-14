Khánh Hòa: Ưu tiên khảo sát 2 địa điểm nghi có mộ liệt sĩ chưa được quy tập

Ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức khảo sát thực địa các địa điểm nghi có mộ liệt sỹ chưa quy tập. Trong giai đoạn đầu, hai khu vực Cầu Thành và Nhà lao Thành Diên Khánh được thống nhất lựa chọn ưu tiên.

Hoạt động này nhằm đẩy nhanh tiến độ xác minh, tìm kiếm và sớm hoàn thành việc quy tập hài cốt các anh hùng liệt sỹ trên địa bàn.

Theo kết quả rà soát, địa bàn xã Diên Khánh hiện có 249 hài cốt liệt sỹ. Trong đó, 122 hài cốt đã được quy tập, 63 trường hợp có thông tin nhưng chưa quy tập và 64 trường hợp chưa xác định được nơi quy tập.

Trên cơ sở đối chiếu hồ sơ lưu trữ, bản đồ tư liệu và thông tin từ nhân chứng, Ban Chỉ đạo xác định 4 khu vực trọng điểm có thông tin liệt sỹ nhưng chưa quy tập cần tiếp tục xác minh.

Cụ thể gồm khu vực Cầu Thành Diên Khánh, tập trung là Cầu Thành, bến đò Thành, bờ sông Cái, khu vực Đông Môn 2 và các bãi đất ven thành (18 trường hợp); khu vực xã Diên An cũ, chủ yếu tại các thôn Võ Kiện, An Ninh cũ và khu vực Miếu Bà Sáu thuộc thôn Phú Ân Nam 2 (16 trường hợp) và khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh-Đông Môn.

Theo các tài liệu lịch sử và nguồn thông tin bước đầu, tại khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh, nay thuộc khuôn viên trụ sở Công an xã Diên Khánh, có khả năng tồn tại từ 2 đến 3 hố chôn tập thể, là nơi chôn cất nhiều cán bộ, chiến sỹ cách mạng đã anh dũng hy sinh trong thời gian bị địch bắt, giam giữ.

Đến nay, các cơ quan chức năng đã xác định được thông tin của 15 liệt sỹ hy sinh tại Nhà lao Thành Diên Khánh. Tuy nhiên, vị trí chôn cất cụ thể vẫn chưa được làm rõ.

Qua rà soát, xem xét về mức độ tập trung thông tin, điều kiện khảo sát và khả năng xác minh, Ban Chỉ đạo xã thống nhất lựa chọn và ưu tiên khu vực Cầu Thành và Nhà lao Thành Diên Khánh để khảo sát trong giai đoạn đầu. Mặt khác, tiến hành đồng thời việc thu thập, xác minh thông tin đối với các khu vực còn lại.

Tại các điểm khảo sát, Ban Chỉ đạo Chiến dịch xã Diên Khánh và tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra thực địa, đối chiếu hồ sơ, ghi nhận hiện trạng, xác định tọa độ và tiếp nhận thêm thông tin phục vụ công tác xác minh mộ hài cốt liệt sỹ trên địa bàn.

Ngoài các hoạt động trên, Ban Chỉ đạo Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” xã Diên Khánh cũng khảo sát các phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sỹ Suối Hiệp nhằm bổ sung cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Sau giai đoạn khảo sát, Ban Chỉ đạo xã tiếp tục phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục triển khai khảo sát chuyên sâu, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa và hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn.

Hoạt động khảo sát thực địa của xã Diên Khánh không chỉ là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm, mà còn thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn."

Mỗi thông tin được xác minh, mỗi tọa độ được ghi nhận đều góp phần đẩy nhanh hành trình đưa các anh hùng liệt sỹ trở về, xoa dịu nỗi đau của các gia đình thân nhân và thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước./.

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