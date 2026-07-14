Hà Nội yêu cầu xác định rõ điểm nghẽn cần tháo gỡ để đạt tăng trưởng hai con số

Sáng 14/7, Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 (Kỳ họp thứ năm) Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu thành phố xác định rõ kịch bản, động lực tăng trưởng, những điểm nghẽn cần tháo gỡ và trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân, với mục tiêu phải hoàn thành bằng được chỉ tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Dự kiến diễn ra đến ngày 16/7, kỳ họp xem xét 48 nội dung, gồm 16 báo cáo và 32 dự thảo nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế-ngân sách, pháp chế, khoa học-công nghệ, môi trường, đô thị, văn hóa và xã hội. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội dự phiên khai mạc.

Cơ chế, giải pháp phải đủ mạnh và khả thi

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, tác động đa chiều đến môi trường phát triển, thành phố đã tập trung đồng thời hai nhóm nhiệm vụ: tạo lập điều kiện, nền tảng để Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển mới và quyết liệt thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, giải quyết những điểm nghẽn trên địa bàn.

Hệ thống chính trị, chính quyền địa phương hai cấp tiếp tục được kiện toàn sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Hà Nội từng bước chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, tiến độ và hiệu quả công việc.

Nền tảng thể chế phát triển Thủ đô tiếp tục được hoàn thiện, gắn với nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành 59 nghị quyết, 10 quyết định có hiệu lực đồng thời với Luật Thủ đô, tạo hành lang pháp lý trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội.

Kinh tế thành phố duy trì đà phục hồi; thu ngân sách, đầu tư công, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp có nhiều điểm sáng. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh được củng cố. Việc khởi công các tuyến đường sắt đô thị, dự án nhà ở cho thuê và đẩy nhanh những công trình hạ tầng trọng điểm đang tạo nền tảng cho phát triển đô thị hiện đại, xanh, bền vững.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội thẳng thắn chỉ rõ nhiều chỉ tiêu tăng trưởng chưa đạt mục tiêu theo kịch bản; một số ngành, lĩnh vực chưa tạo được sự bứt phá tương xứng. Những thế mạnh về tiêu dùng, xuất khẩu, dịch vụ, du lịch, bất động sản, khoa học và công nghệ vẫn còn nhiều dư địa nhưng chưa được khai thác đầy đủ.

Các điểm nghẽn về giao thông, úng ngập, môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự đô thị và dự án chậm triển khai cần tiếp tục được xử lý quyết liệt, căn cơ hơn. Thực tế này đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải quyết tâm hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn và hành động nhanh hơn để giải phóng nguồn lực cho phát triển.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, kỳ họp lần này không chỉ đánh giá đúng tình hình mà quan trọng hơn phải quyết định được những cơ chế, giải pháp đủ mạnh, đủ rõ, đủ khả thi, tạo chuyển biến thực chất trong 6 tháng cuối năm.

Các quyết sách tại kỳ họp cần đáp ứng ba yêu cầu: thúc đẩy tăng trưởng, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an sinh, phát triển con người Thủ đô; xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, kỷ cương, phục vụ nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy yêu cầu xác định rõ kịch bản và các động lực cần ưu tiên; nhận diện những điểm nghẽn phải tháo gỡ, nhiệm vụ và dự án cần đẩy nhanh. Các chỉ tiêu phải được lượng hóa, gắn với tiến độ, cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm và cơ chế kiểm tra, giám sát.

“Mục tiêu là chúng ta phải hoàn thành bằng được chỉ tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 mà thành phố đã đặt ra,” Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Đầu tư công phải dẫn dắt, kích hoạt nguồn vốn xã hội

Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,22%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 254,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 13,3%. Doanh thu du lịch tăng 19,1%, lượng khách quốc tế tăng 28,7%; khu vực công nghiệp tăng 7,91%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 6 tháng đạt khoảng 404.000 tỷ đồng, bằng 62,2% dự toán và tăng 29% so với cùng kỳ. Chi đầu tư phát triển đạt hơn 63.000 tỷ đồng, bằng 50,2% kế hoạch Chính phủ giao.

Hạ tầng đô thị tiếp tục được thành phố xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Trong 6 tháng đầu năm, Hà Nội đã giải quyết 39/51 điểm ùn tắc; tỷ lệ xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện đạt 83%; đồng thời chấm dứt hoạt động đối với 24 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai.

Mặc dù đạt một số kết quả tích cực, Ủy ban Nhân dân thành phố nhìn nhận việc tổ chức thực hiện tại một số sở, ngành, xã, phường chưa đồng đều; kỷ luật, kỷ cương hành chính có nơi chưa nghiêm. Tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; một số cơ sở nhà, đất sau sắp xếp chưa được khai thác hiệu quả; việc cụ thể hóa một số cơ chế, chính sách của Luật Thủ đô chưa đáp ứng yêu cầu.

Trước yêu cầu hoàn thành 22/22 chỉ tiêu năm 2026, thành phố sẽ điều hành tăng trưởng theo từng tháng, quý, ngành và địa bàn; kiểm đếm tiến độ hằng tuần, đánh giá kết quả hằng tháng. Người đứng đầu mỗi sở, ngành phải chịu trách nhiệm về kết quả tăng trưởng của lĩnh vực được giao; từng xã, phường phải xác định rõ phần đóng góp vào mục tiêu chung.

Tạo đột phá trong đầu tư xây dựng được xác định là động lực trực tiếp, tạo dư địa tăng trưởng lớn trong thời gian còn lại của năm. Thành phố sẽ tập trung các dự án hạ tầng chiến lược, công trình trọng điểm; giao tiến độ và tỷ lệ giải ngân cụ thể cho từng chủ đầu tư, từng dự án; kiên quyết điều chuyển vốn đối với dự án giải ngân chậm hoặc không có khả năng thực hiện.

Về nhóm nghị quyết kinh tế-ngân sách, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố thảo luận kỹ khả năng cân đối ngân sách, thứ tự ưu tiên và hiệu quả kinh tế-xã hội. Đầu tư công phải giữ vai trò dẫn dắt, mở đường, kích hoạt nguồn vốn xã hội; kiên quyết không để đất đai, dự án và ngân sách chậm được đưa vào phục vụ phát triển Thủ đô.

Đối với chính sách văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và an sinh, việc xem xét phải bảo đảm công bằng, khả năng tiếp cận của người dân, nhất là nhóm yếu thế; đồng thời cân đối tính bền vững của ngân sách và chất lượng dịch vụ. Các chính sách xã hội của Thủ đô phải vừa nhân văn, hiệu quả, vừa tạo động lực phát triển mới.

Chất vấn phải xác định rõ trách nhiệm và thời hạn khắc phục

Trong 32 dự thảo nghị quyết được xem xét tại kỳ họp có nhiều chính sách tác động trực tiếp đến đời sống người dân, như hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2026-2027; phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, khuyến khích sử dụng lao động cao tuổi; quy định mức học phí đối với một số cơ sở giáo dục công lập và chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ Chuyển đổi số cộng đồng giai đoạn 2026-2030.

Hội đồng Nhân dân thành phố cũng xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá; chủ trương đầu tư dự án xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức đối tác công tư.

Ngày 15/7, Hội đồng Nhân dân thành phố dự kiến chất vấn, tái chất vấn về an toàn thực phẩm, gắn với việc triển khai bữa ăn bán trú cho học sinh sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời chất vấn về tình trạng úng ngập đô thị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu chất vấn phải đi thẳng vào thực chất, làm rõ việc đã hoàn thành, nội dung còn chậm, điểm nghẽn, trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân và thời hạn khắc phục. Sau chất vấn phải có kế hoạch giám sát cụ thể để tạo chuyển biến thực tế.

Ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ban, ngành phải khẩn trương tổ chức thực thi, đưa các chủ trương, chính sách mới vào cuộc sống. Hội đồng Nhân dân thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết, triển khai Luật Thủ đô năm 2026 và các cam kết sau chất vấn, qua đó tạo xung lực để Hà Nội hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026./.

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