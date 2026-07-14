Phố Wall 'rực đỏ' vì đòn kép: Căng thẳng Mỹ-Iran và làn sóng bán tháo

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 13/7, khi căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran làm gia tăng tâm lý thận trọng của giới đầu tư, trong khi đà bán tháo cổ phiếu bán dẫn gây sức ép lớn lên nhóm công nghệ.

Giá dầu tăng mạnh cũng làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể kéo dài, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,26% xuống 52.498,70 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,79% xuống 7.515,47 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất 1,55%, xuống 25.873,18 điểm.

Đà giảm của thị trường chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn. Chỉ số bán dẫn Philadelphia (SOX) lao dốc khi nhiều cổ phiếu giảm mạnh, trong đó giá cổ phiếu của SanDisk mất 12,6%, của Marvell Technology giảm 8,5% và Intel giảm 6,1%. Cổ phiếu lưu ký tại Mỹ của hãng sản xuất chip nhớ SK Hynix cũng giảm 9,3%, sau khi tăng hơn 12% trong phiên chào sàn Nasdaq hôm 10/7.

Trong khi đó, nhóm năng lượng là điểm sáng hiếm hoi của thị trường khi giá dầu tăng mạnh đã hỗ trợ cổ phiếu các doanh nghiệp dầu khí, qua đó giúp hạn chế đà giảm của chỉ số Dow Jones.

Thị trường chịu sức ép sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran, đánh dấu bước leo thang mới trong xung đột giữa hai nước.

Cuối tuần qua, Mỹ và Iran đã tiến hành các đợt không kích quy mô lớn nhằm vào nhau, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Giá dầu thô đã tăng khoảng 9,4%, khiến giới đầu tư lo ngại chi phí năng lượng tăng sẽ tiếp tục thúc đẩy lạm phát.

Theo các chuyên gia, sau giai đoạn tăng mạnh nhờ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), nhóm cổ phiếu bán dẫn đang đối mặt với áp lực chốt lời khi định giá đã ở mức cao và triển vọng tăng trưởng bắt đầu bị đặt dấu hỏi.

Ông Thomas Martin, Giám đốc quản lý danh mục đầu tư của công ty GLOBALT, nhận định thị trường chứng khoán đã tăng quá nhanh trong thời gian ngắn, chủ yếu nhờ nhóm cổ phiếu bán dẫn. Theo ông, khi định giá không còn rẻ, thị trường sẽ dễ bị tác động bởi các yếu tố bất định như căng thẳng địa chính trị hay chính sách tiền tệ.

Giới đầu tư hiện chuyển sự chú ý sang hàng loạt thông tin quan trọng sẽ được công bố trong tuần này, bao gồm phiên điều trần đầu tiên trước Quốc hội của Chủ tịch Fed Kevin Warsh, số liệu lạm phát tiêu dùng, lạm phát sản xuất, doanh số bán lẻ tháng Sáu và kết quả kinh doanh quý 2 của các ngân hàng lớn như JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs và Wells Fargo.

Theo dữ liệu của LSEG, thị trường hiện dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm ít nhất 0,25 điểm phần trăm trước cuối năm. Trong khi đó, lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 trong quý 2 được kỳ vọng tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo 19,2% đưa ra hồi đầu tháng Tư.

Tại Việt Nam, chốt phiên 13/7, chỉ số VN-Index giảm 27,80 điểm (1,52%) xuống 1.800,54 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 11,86 điểm (3,9%) xuống 291,90 điểm./.

VN-Index "bốc hơi" 28 điểm phiên đầu tuần, khối ngoại tiếp tục bán ròng Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 27,8 điểm xuống 1.800,54 điểm; trên HOSE, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 728 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 17.900 tỷ đồng.