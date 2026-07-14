Giá vàng thế giới lao dốc 3% do căng thẳng Trung Đông

Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần 13/7 đã giảm tới 3%. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran, một động thái ngay lập tức đẩy giá dầu tăng vọt, thổi bùng lo ngại lạm phát và gia tăng đồn đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Vào lúc 17h40 GMT ngày 13/7, khoảng 0 giờ 40 phút sáng 14/7 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 3% xuống mức 3.996,76 USD/ounce, ghi nhận mức thấp nhất kể từ ngày 1/7 và đánh dấu phiên giảm giá thứ hai liên tiếp. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng giảm 2,6% xuống 4.005,7 USD/ounce.

Đà bán tháo trên thị trường kim loại quý xuất hiện ngay sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ sẽ phong tỏa vùng biển của Iran và yêu cầu thu phí 20% đối với tất cả hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz, nhằm đáp trả việc Iran tuyên bố đóng cửa tuyến đường thủy huyết mạch này. Thông tin trên lập tức khiến giá dầu thô kỳ hạn nhảy vọt 9%.

Chuyên gia phân tích thị trường Fawad Razaqzada tại chuyên trang về thị trường tiền tệ Forex.com nhận định, giá dầu leo thang do xung đột Trung Đông đang tạo áp lực buộc Fed phải thắt chặt chính sách.

Ông Razaqzada cảnh báo đây là tin xấu đối với các tài sản không sinh lời như vàng. Nếu giá dầu tiếp tục duy trì đà tăng, áp lực bán tháo có thể đẩy giá vàng rớt xuống mốc 3.800 USD/ounce trong ngắn hạn, thậm chí trượt dài về 3.500 USD/ounce.

Việc giá năng lượng đi lên sẽ kéo theo chi phí vận tải tăng, từ đó đẩy giá cả hàng hóa chung lên cao. Điều này có thể buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, hoặc tiếp tục nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới đầu tư hiện dự báo có tới 75% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9/2026 tới.

Thị trường hiện đổ dồn sự chú ý vào phiên điều trần chính sách tiền tệ đầu tiên của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh trước Quốc hội Mỹ diễn ra vào ngày 14/7. Giới đầu tư sẽ "mổ xẻ" các phát ngôn của ông nhằm tìm kiếm manh mối về lộ trình lãi suất sắp tới.

Ngoài ra, trong tuần này, Chính phủ Mỹ cũng sẽ công bố hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của tháng 6/2026, bao gồm Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI), Chỉ số Giá Nhà sản xuất (PPI), báo cáo doanh số bán lẻ và số liệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Cùng chung đà lao dốc của vàng, trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 3,8% xuống mức 57,55 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 1,7% xuống 1.599,47 USD/ounce, trong khi giá palladium giảm 2,1% xuống 1.249,70 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 14/7, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 145,4-148,42 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng giảm hơn 1% trước lo ngại lãi suất sẽ duy trì ở mức cao Vào lúc 7 giờ 35 phút ngày 13/7 GMT, giá vàng giao ngay giảm 1,5% xuống còn 4.060,49 USD/ounce, trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 8/2026 giảm 1%, xuống 4.069,50 USD/ounce.