Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng ngày 14/7: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Sáng 14/7, giá vàng giao ngay giảm 3% xuống mức 3.996,76 USD/ounce, ghi nhận mức thấp nhất kể từ ngày 1/7, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 143,8-146,8 triệu đồng/lượng.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Vào lúc 17h40 GMT ngày 13/7, khoảng 0 giờ 40 phút sáng 14/7 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 3% xuống mức 3.996,76 USD/ounce, ghi nhận mức thấp nhất kể từ ngày 1/7 và đánh dấu phiên giảm giá thứ hai liên tiếp. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng giảm 2,6% xuống 4.005,7 USD/ounce.

Đà bán tháo trên thị trường kim loại quý xuất hiện ngay sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ sẽ phong tỏa vùng biển của Iran và yêu cầu thu phí 20% đối với tất cả hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz, nhằm đáp trả việc Iran tuyên bố đóng cửa tuyến đường thủy huyết mạch này. Thông tin trên lập tức khiến giá dầu thô kỳ hạn nhảy vọt 9%.

Chuyên gia phân tích thị trường Fawad Razaqzada tại chuyên trang về thị trường tiền tệ Forex.com nhận định, giá dầu leo thang do xung đột Trung Đông đang tạo áp lực buộc Fed phải thắt chặt chính sách. Ông Razaqzada cảnh báo đây là tin xấu đối với các tài sản không sinh lời như vàng. Nếu giá dầu tiếp tục duy trì đà tăng, áp lực bán tháo có thể đẩy giá vàng rớt xuống mốc 3.800 USD/ounce trong ngắn hạn, thậm chí trượt dài về 3.500 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 14/7, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 143,8-146,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 14/7:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

screenshot-2026-07-14-090832.png

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

screenshot-2026-07-14-090911.png
(Vietnam+)
#giá vàng #giá vàng ngày 14/7 #giá vàng hôm nay #cập nhật giá vàng #vàng trong nước #thị trường vàng
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thị trường điện thoại thông minh chạm đáy 13 năm

Counterpoint Research công bố, lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trong quý 2 giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, tình trạng khan hiếm chip nhớ là nguyên nhân chính làm thị trường tiếp tục suy yếu.

Thu hoạch càphê ở vùng trồng tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Thị trường nông sản: Giá càphê tiếp tục tăng

Thị trường lúa gạo trong nước ghi nhận một số mặt hàng tăng giá nhẹ, còn giá gạo xuất khẩu của các nước sản xuất lớn diễn biến trái chiều trước tác động của chính sách, thời tiết, nhu cầu thị trường.

Nông dân tách vỏ trấu khỏi hạt gạo ở Amritsar (Ấn Độ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá gạo Ấn Độ tăng mạnh do chính sách giá sàn

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu tăng tuần thứ hai liên tiếp do chính phủ nâng giá sàn và lo ngại về tiến độ gieo cấy chậm bởi thời tiết khô hạn. Loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 348-352 USD/tấn.