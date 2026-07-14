Nga: Xuất khẩu sang châu Á vượt xuất khẩu sang châu Âu gấp sáu lần

Theo Cơ quan Hải quan Liên bang Nga, thặng dư thương mại nước ngoài của Nga trong giai đoạn tháng 1-5 năm 2026 đạt 59 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi tốc độ tăng trưởng xuất khẩu vượt trội, tăng 8,5% (lên 177,4 tỷ USD), trong khi nhập khẩu tăng 8,1% (lên 118,3 tỷ USD). Tổng kim ngạch thương mại đạt 295,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với 273 tỷ USD của năm ngoái.

Trong đó, dòng xuất khẩu cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt sang phía Đông. Xuất khẩu sang châu Á tăng 14,5%, đạt 141,5 tỷ USD, trong khi xuất khẩu sang châu Âu giảm 8,4% (23 tỷ USD), sang châu Phi giảm 10% (8,3 tỷ USD) và sang châu Mỹ giảm 17% (4,5 tỷ USD).

Trong nhập khẩu hàng hoá: từ châu Á đạt 79,6 tỷ USD (+8,8%), từ châu Âu đạt 30,3 tỷ USD (+8%) và 6,5 tỷ USD (+4,3%) từ châu Mỹ. Ngược lại, nhập khẩu từ châu Phi giảm 7,1% xuống còn 1,9 tỷ USD.

Trong cơ cấu xuất khẩu của Nga, sản phẩm khoáng sản truyền thống chiếm vị trí chủ yếu, đạt 96,1 tỷ USD (+4,3%). Kim loại và các sản phẩm kim loại ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, tăng 26% lên 33,2 tỷ USD, thực phẩm và nguyên liệu nông nghiệp tăng 20,3% lên 18,4 tỷ USD, và dệt may tăng 28% lên 1,6 tỷ USD. Xuất khẩu máy móc và thiết bị giảm 8,5% xuống còn 9,8 tỷ USD và gỗ giảm 6,4% xuống còn 4 tỷ USD.

Trong nhập khẩu tỷ lệ chủ yếu là máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải, đạt 57,5 tỷ USD (+9,3%), sản phẩm hóa chất tăng 23,7 tỷ USD (+6,8%), và sản phẩm thực phẩm tăng 18 tỷ USD (+5,4%).

Nhập khẩu sản phẩm khoáng sản ghi nhận mức tăng kỷ lục, tăng 40,5% lên 2,2 tỷ USD, và nhập khẩu dệt may tăng 11,3% lên 8 tỷ USD. Nhập khẩu kim loại giảm nhẹ, 0,5% xuống còn 7,1 tỷ USD.

Doanh thu từ dầu khí từ tháng 1 đến tháng 6 giảm 22,7% so với năm 2025, xuống còn 3.661 tỷ ruble (khoảng 47,7 tỷ USD). Doanh thu phi dầu khí tăng 16,3% lên 14,96 tỷ ruble, trong đó doanh thu từ thuế giá trị gia tăng (VAT) tăng 22,6% lên 8,58 tỷ ruble.

Từ đầu năm nay, mức thuế suất đã được tăng từ 20% lên 22%, và các doanh nghiệp nhỏ sử dụng hệ thống thuế đơn giản với doanh thu từ 20 triệu ruble trở lên nằm trong số những đối tượng phải nộp thuế này./.

Xuất khẩu dầu bằng đường biển của Nga có thể tiếp tục giảm mạnh Báo cáo PIC cho thấy xuất khẩu dầu đường biển của Nga giảm 16,1% trong tuần từ ngày 6-12/4 xuống mức thấp nhất từ tháng 6/2024, do gián đoạn tại các cảng sau các vụ tấn công cơ sở hạ tầng.

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