Kinh tế

Kinh doanh

Nga: Xuất khẩu sang châu Á vượt xuất khẩu sang châu Âu gấp sáu lần

Theo Cơ quan Hải quan Liên bang Nga, thặng dư thương mại nước ngoài của Nga trong giai đoạn tháng 1-5 năm 2026 đạt 59 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tâm Hằng
Cảng hàng hóa Vladivostok ở vùng Viễn Đông của Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảng hàng hóa Vladivostok ở vùng Viễn Đông của Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Cơ quan Hải quan Liên bang Nga, thặng dư thương mại nước ngoài của Nga trong giai đoạn tháng 1-5 năm 2026 đạt 59 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi tốc độ tăng trưởng xuất khẩu vượt trội, tăng 8,5% (lên 177,4 tỷ USD), trong khi nhập khẩu tăng 8,1% (lên 118,3 tỷ USD). Tổng kim ngạch thương mại đạt 295,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với 273 tỷ USD của năm ngoái.

Trong đó, dòng xuất khẩu cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt sang phía Đông. Xuất khẩu sang châu Á tăng 14,5%, đạt 141,5 tỷ USD, trong khi xuất khẩu sang châu Âu giảm 8,4% (23 tỷ USD), sang châu Phi giảm 10% (8,3 tỷ USD) và sang châu Mỹ giảm 17% (4,5 tỷ USD).

Trong nhập khẩu hàng hoá: từ châu Á đạt 79,6 tỷ USD (+8,8%), từ châu Âu đạt 30,3 tỷ USD (+8%) và 6,5 tỷ USD (+4,3%) từ châu Mỹ. Ngược lại, nhập khẩu từ châu Phi giảm 7,1% xuống còn 1,9 tỷ USD.

Trong cơ cấu xuất khẩu của Nga, sản phẩm khoáng sản truyền thống chiếm vị trí chủ yếu, đạt 96,1 tỷ USD (+4,3%). Kim loại và các sản phẩm kim loại ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, tăng 26% lên 33,2 tỷ USD, thực phẩm và nguyên liệu nông nghiệp tăng 20,3% lên 18,4 tỷ USD, và dệt may tăng 28% lên 1,6 tỷ USD. Xuất khẩu máy móc và thiết bị giảm 8,5% xuống còn 9,8 tỷ USD và gỗ giảm 6,4% xuống còn 4 tỷ USD.

Trong nhập khẩu tỷ lệ chủ yếu là máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải, đạt 57,5 tỷ USD (+9,3%), sản phẩm hóa chất tăng 23,7 tỷ USD (+6,8%), và sản phẩm thực phẩm tăng 18 tỷ USD (+5,4%).

Nhập khẩu sản phẩm khoáng sản ghi nhận mức tăng kỷ lục, tăng 40,5% lên 2,2 tỷ USD, và nhập khẩu dệt may tăng 11,3% lên 8 tỷ USD. Nhập khẩu kim loại giảm nhẹ, 0,5% xuống còn 7,1 tỷ USD.

Doanh thu từ dầu khí từ tháng 1 đến tháng 6 giảm 22,7% so với năm 2025, xuống còn 3.661 tỷ ruble (khoảng 47,7 tỷ USD). Doanh thu phi dầu khí tăng 16,3% lên 14,96 tỷ ruble, trong đó doanh thu từ thuế giá trị gia tăng (VAT) tăng 22,6% lên 8,58 tỷ ruble.

Từ đầu năm nay, mức thuế suất đã được tăng từ 20% lên 22%, và các doanh nghiệp nhỏ sử dụng hệ thống thuế đơn giản với doanh thu từ 20 triệu ruble trở lên nằm trong số những đối tượng phải nộp thuế này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Kinh tế Nga #Xuất khẩu Nga #Nga-châu Á Nga
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thị trường điện thoại thông minh chạm đáy 13 năm

Counterpoint Research công bố, lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trong quý 2 giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, tình trạng khan hiếm chip nhớ là nguyên nhân chính làm thị trường tiếp tục suy yếu.

Thu hoạch càphê ở vùng trồng tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Thị trường nông sản: Giá càphê tiếp tục tăng

Thị trường lúa gạo trong nước ghi nhận một số mặt hàng tăng giá nhẹ, còn giá gạo xuất khẩu của các nước sản xuất lớn diễn biến trái chiều trước tác động của chính sách, thời tiết, nhu cầu thị trường.

Nông dân tách vỏ trấu khỏi hạt gạo ở Amritsar (Ấn Độ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá gạo Ấn Độ tăng mạnh do chính sách giá sàn

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu tăng tuần thứ hai liên tiếp do chính phủ nâng giá sàn và lo ngại về tiến độ gieo cấy chậm bởi thời tiết khô hạn. Loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 348-352 USD/tấn.

Máy bay 737 MAX của Boeing thực hiện chuyến bay kiểm tra tại Seattle, Washington (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Boeing mở rộng dây chuyền sản xuất 737 MAX

Khoản đầu tư trị giá 1 tỷ USD được kỳ vọng sẽ giúp Boeing từng bước nâng sản lượng mẫu máy bay bán chạy nhất của hãng trong bối cảnh nhu cầu từ các hãng hàng không vẫn ở mức cao.