Giá vàng trong nước giảm mạnh, giao dịch quanh mức 146,8 triệu đồng

Giá vàng trong nước sáng nay (14/7) tiếp tục giảm thêm từ 1-1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng 5 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 143,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 146,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng đi xuống, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 142,5-146 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều chiều bán ra. Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 142-146 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.018 USD/ounce, giảm 43 USD so với phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 128,1 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,7 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.225 đồng/USD, tăng 5 đồng so với chốt phiên trước.

Trái nhược với tỷ giá trung tâm tâm, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại điều chỉnh giảm 10 đồng. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.040-26.450 đồng/USD (mua vào-bán ra); BIDV giao dịch ở mức 26.070-26.450 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.050-26.430 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng thế giới lao dốc 3% do căng thẳng Trung Đông Vào khoảng 0 giờ 40 phút sáng 14/7 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 3% xuống mức 3.996,76 USD/ounce, ghi nhận mức thấp nhất kể từ ngày 1/7 và đánh dấu phiên giảm giá thứ hai liên tiếp.